Gewinnspiel: Diese Leser dürfen zum STAC-Festival

Am Freitag und Samstag wird im Jugendzentrum Matrix in Königsbrunn gerockt: Beim STAC-Festival stehen Bands aus der Region auf der Bühne. Wir haben Tickets verlost.

Zwei Tage Musikerlebnis gibt es beim STAC-Festival am Freitag und Samstag, 13./14. Mai, wenn das Jugendzentrum Matrix in Königsbrunn zur Event-Location für Musikfans wird. Nach der Corona-Zwangspause ist das beliebte und weit über Bayerns Grenzen hinaus bekannte STAC-Festival wieder mit frischer Energie und jeder Menge guter Musik zurück.

Elf regionale Bands und Songwriter beim STAC-Festival

Auf zwei Bühnen präsentieren sich elf regionale Bands und Songwriter, alte Hasen aber auch Newcomer. Da ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Von harten Rocksounds, über stimmungsvollen Punk bis hin zu ruhigen Akustikklängen ist ein abwechslungsreiches Konzertprogramm geboten. In der Halle wird mit fünf Formationen pro Abend gerockt.

Wir haben für das Event Karten verlost. Das sind die Gewinner:

Thomas Heinrich , Graben

, Graben Christian Lasch , Königsbrunn

, Artur Zeller , Königsbrunn

, Elke Pfanzelt, Großaitingen

Anna Staebler , Augsburg

, Regina Lindermayr , Großaitingen

, Sonja Geirhos, Bobingen

Thomas Stahl , Großaitingen

Wir gratulieren und wünschen viel Vergnügen. Die Gewinner können sich aussuchen, ob sie ihr Tagesticket am Freitag oder am Samstag aussuchen können. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.

Tickets und weitere Infos zum Programm gibt es online unter www.stac-festival.de. Die Konzert-Tageskarte kostet 6 Euro. Öffnungszeiten an beiden Tagen jeweils von 18.30 bis 24.00 Uhr in der Matrix in Königsbrunn, Alter Postweg 2. (AZ)