Karten zu gewinnen: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Königsbrunn

Zum Happy Weekend des EHC Königsbrunn kommen bekannte Künstler auf die Showbühne in der Königsbrunner Eisarena - von Schlagermusik bis Kabarett.

Der EHC Königsbrunn freut sich auf ein besonderes Musik-Event in der Eisarena: Beim Happy-Weekend am 8. und 9. April kommen nicht nur zahlreiche bekannte Künstler nach Königsbrunn, es ist auch das erste Festival, bei dem ohne Corona-Auflagen gefeiert werden darf. Unsere Leserinnen und Leser können Tickets für die Veranstaltung am Freitag, 8. April, gewinnen.

Dabei winkt den Besuchern musikalischer und kabarettistischer Genuss: Auf der Bühne stehen der bekannte Musik-Kabarettist Stefan Otto und mit Stefan Mross und seiner Frau Anna-Carina Woitschack zwei echte Größen der Schlagerszene. Woitschack steht mit ihrer Single "Mach das nochmal mit mir" ganz weit oben in den Airplay-Charts. Mross gehört als Musiker und Moderator der Sendung "Immer wieder sonntags" im ZDF seit 30 Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der Schlagerbranche. Und Stefan Otto macht auf seiner Tour durch Bayern in Königsbrunn Station.

Gewinnspiel: Mitmachen kann man per E-Mail oder Postkarte

Für die Veranstaltung verlosen wir zehnmal je zwei Karten. Interessierte können bis Mittwoch, 6. April, 12 Uhr, bei der Verlosung mitspielen unter dem Stichwort "Happy Weekend“"

Per E-Mail: Schicken Sie einfach das Stichwort mit Ihren Absenderangaben samt Telefonnummer an die E-Mail-Adresse gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Per Post: Schicken Sie eine Postkarte mit dem Stichwort und Ihren Absenderangaben an unsere Zeitung, Redaktion, Bahnhofstraße 17, 86830 Schwabmünchen.

Die Gewinner der Verlosung werden von uns benachrichtigt und in unserer Zeitung informiert, die Karten sind dann an der Abendkasse hinterlegt. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.

Karten für beide Abende gibt es für 19,90 Euro online auf der Seite des EHC Königsbrunn, aber auch vor Ort in der EHC-Geschäftsstelle Nibelungenstraße 8 in Königsbrunn und unter der Ticket-Hotline 08231/2624. (AZ)