Gewinnspiel Pick Up Ramblers: Das sind die Gewinner

Der Kulturverein KliK holt die Country Band Pick Up Ramblers nach Königsbrunn. Fünf unserer Leser haben Konzertkarten gewonnen.

Der Königsbrunner Kulturverein Klik steigt wieder in sein Programm ein. Am Freitag, 18. März, gibt es ab 20 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes einen Auftritt der Pick Up Ramblers mit extrem tanzbarer Countrymusik. Fünf unserer Leser haben Karten gewonnen.

Die Augsburger Band Pick Up Ramblers blickt zurück auf eine 30-jährige Bühnenerfahrung. Zu fünft mit E- und Akustikgitarren, Banjo, Mandoline, Mundharmonika, Keyboard, Bass, Schlagzeug und vierstimmig singend begeistern sie ihr Publikum mit Traditional Country, Bluegrass, Country-Rock und Modern Country. Ihr Repertoire bietet mit Songs von Hank Williams, den Bellamy Brothers bis hin zu Alan Jackson und Garth Brooks ein extrem breites Spektrum. Durch Auftritte mit bekannten Country Stars wie Truck Stop, Western Union, Tom Astor und Jenny Hill wurden sie über Deutschland hinaus bekannt. Das Publikum erwartet ein schöner Abend mit Songs zum Mitsingen und auch Tanzen, allerdings nur mit Maske.

Gewinnspiel: Die Sieger haben Karten für die Pick Up Ramblers gewonnen

Die Gewinner sind:

Rosmarie Fendt , Gennach

, Gennach Christa Martin , Königsbrunn

, Königsbrunn Waltraud Reitmeir , Königsbrunn

, Königsbrunn Benno Schich , Königsbrunn

, Königsbrunn Hans Ratz, Königsbrunn

Wir gratulieren und wünschen viel Vergnügen. Die Karten liegen an der Abendkasse bereit (Ausweis nicht vergessen).

Einlass ist am Freitag ab 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse für 17 Euro, für Mitglieder, Schüler und Studenten für 15 Euro. (AZ)