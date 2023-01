Königsbrunn

12:30 Uhr

Gibt es noch eine Lösung für einen schonenderen Umgang mit dem Auensee?

Plus Am Auensee bei Königsbrunn sollte der Ansturm von Badegästen mit verschärften Parkregeln gebremst werden. Das klappt wohl nicht. Jetzt soll ein Poller helfen.

Von Adrian Bauer

Friedlich liegt er da, der Auensee: Die Morgensonne scheint auf die spiegelglatte Oberfläche des kleinen Gewässers mitten im Naturschutzgebiet zwischen Prittriching, Schmiechen und Königsbrunn. Dick eingepackte Radfahrer rollen Richtung Königsbrunn. Eine Handvoll Spaziergänger genießt die Ruhe. In einigen Monaten wird es mit der Ruhe wohl wieder vorbei sein: Denn in den warmen Monaten drängen sich die Sonnenhungrigen an den Ufern des kleinen Weihers und sorgen mit ihren Hinterlassenschaften für Ärger bei Naturschützern und den Fischern, die das Gewässer gepachtet haben. Eigentlich hatte der Naturschutz sich Maßnahmen gewünscht, die den Badegästen das direkte Anfahren des Sees erschweren. Doch damit wird es nun wohl zumindest in diesem Jahr nichts werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

