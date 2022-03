Königsbrunn

Grillofen-Hersteller Merklinger aus Königsbrunn entwickelt sich prächtig

Plus Mit ihren Holzbacköfen hat die Firma Merklinger aus Königsbrunn einen Nerv getroffen: Sie steigert jedes Jahr ihren Umsatz und wächst auch räumlich kräftig weiter.

Von Adrian Bauer

Der Unterschied zu den Anfangsjahren zeigt sich schon auf den ersten Blick: Standen die Merklinger-Holzbacköfen früher in einer dekorierten Werkshalle, kommt der Kunde jetzt in einen hellen, schicken Showroom in den Kontakt mit den großen Geräten aus Holz und Stahl. Der Unterschied ist auch ein äußeres Zeichen des Erfolgs, den Gründer Markus Merklinger und Geschäftsführer Frank Bertele mit dem Produkt feiern. Denn die vielseitigen Back- und Grillöfen, die ausschließlich in und mit Materialien aus Bayern gefertigt werden, haben offenbar einen Nerv getroffen. So gibt es schon konkrete Pläne für die nächsten Entwicklungsschritte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

