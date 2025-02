Im Mai kommen große Namen nach Königsbrunn

Schlager oder Pop? Rock oder Klassik? Anfang Mai ist von alldem etwas dabei. In der Willi-Oppenländer-Halle in Königsbrunn finden dann erstmals die Deluxe-Tage statt. Dabei treten auf vier Tage verteilt die Big Band der Bundeswehr zusammen mit Max Mutzke, Sasha, The Dark Tenor und Fantasy auf. Organisiert wird die Veranstaltung von der Kleinkunstbühne Königsbrunn. Kleinkunst? Sind das dafür nicht ziemlich große Namen? Sven Hertel, der Vorsitzende, lacht. „Das ist ganz große Kleinkunst“, sagt er.

Erreichten mehrmals Platz eins der deutschen Albumcharts - und sind im Mai in Königsbrunn: Martin Marcell und Freddy März, die als Schlagerduo Fantasy auftreten. Foto: Christoph Schmidt, dpa

„Es ist mehr als Kleinkunst“, fügt Hertel hinzu. „Wir wollten uns da nicht begrenzen.“ Rund ums Jahr stehe die Kleinkunst im Vordergrund. Einmal jährlich wolle man mit einer großen Veranstaltung möglichst viele Altersklassen und Geschmäcker ansprechen. Die Deluxe-Tage finden von 8. bis 11. Mai statt, eine Woche vorher, zwischen 30. April und 3. Mai, holt der EHC für sein „Happy Weekend“ bereits große Namen, etwa die Prinzen oder Pietro Lombardi. „Wir haben in der Vergangenheit mit dem EHC einen Tag des Happy Weekends gestaltet.“ Wegen der Unsicherheiten um den Brandschutz in der Eisarena findet dieses nun in der Schwabenhalle in Augsburg statt - und die Kleinkunstbühne macht ihr eigenes Ding.

In Königsbrunn und Augsburg finden Anfang Mai große Konzerte statt

Vertragen die Königsbrunner zwei große Veranstaltungen an zwei aufeinanderfolgenden langen Wochenenden? „Das kann ich danach sagen“, sagt Hertel. Über das „Happy Weekend“ sagt er: „Wir sehen uns nicht als Konkurrent, sondern als Partner.“ 2026 könne er sich vorstellen, wieder gemeinsam mit dem EHC an einer Veranstaltung in der Eisarena zu arbeiten. Heuer wird er vielleicht beim „Happy Weekend“ vorbeischauen. „Wenn ich es einrichten kann, sitze ich in der ersten Reihe bei den Prinzen.“

Die Vorbereitungen für die Deluxe-Tage laufen laut Hertel gut. Mit Caterern sei alles besprochen, Sicherheitsfirmen seien beauftragt. Nur noch Kleinigkeiten fehlen, etwa die Antwort auf die Frage nach dem genauen Ablauf des Pfandsystems. Gut läuft laut dem Vorsitzenden auch der Vorverkauf. Luft nach oben sieht er nur bei der Nachfrage nach den Karten für die Big Band der Bundeswehr mit Spezialgast Max Mutzke. Denn die Einnahmen gehen an den Hilfsfonds, der in Not geratene Bürgerinnen und Bürger unterstützt. „Da erhoffen wir uns noch mehr.“

Mit diesem Konzert geht es am Donnerstag, 8. Mai, los. Am 9. Mai folgt Sasha mit Liveband, am 10. Mai „The Dark Tenor - Rock meets Classic“. Am Sonntag, 11. Mai, tritt das Schlagerduo Fantasy zum Abschluss der Deluxe-Tage 2025 auf.