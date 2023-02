Großer Andrang und gute Stimmung beim CCK-Kinderball in Königsbrunn

Die Kinderbälle des CCK Fantasia in Königsbrunn sind jedes Jahr ausverkauft. Bei flotter Musik tanzen Kinder und Eltern gemeinsam. Für den DJ gab es eine Ehrung.

Großer Andrang herrschte am Sonntag Nachmittag bereits beim ersten der beiden Kinderfaschingsbälle des CCK im evangelischen Gemeindezentrum. Mit einem großen Aufgebot an Helfern hatte sich der Verein neben mitreißenden Showtanzauftritten von drei Kinder- und Jugendgarden ein großes Spektrum an lustigen Tänzen und Geschicklichkeitsspielen überlegt.

Gleich nach Saal-Öffnung eroberten kleine Prinzessinnen, Seeräuber, Meerjungfrauen, Cowboys und Indianer und weitere fantasievoll kostümierte Kinder, meist gemeinsam mit ebenfalls lustig verkleideten Eltern und Großeltern, in Windeseile das geräumige Gemeindezentrum. CCK-Ehrenpräsident Jürgen Langhammer begrüßte gemeinsam mit dem Präsidenten Dieter Schwab die Faschingfans. Gleich im Anschluss ging es mit einer großen Polonaise zu flotter Musik vorwärts, auch mal rückwärts durch den Saal.

Diskomusik und flotte Spiele beim Kinderball in Königsbrunn

Perfekt „aufgelockert“ durfte jetzt nach Herzenslust getanzt, gehüpft und herum getollt werden. „Ob zum Fliegerlied oder dem nostalgischen Faschingsschlager „Rucki Zucki“ stets hat Günther Herrmann, der den CCK seit 25 Jahren mit kindgerecht zusammengestellten Schlagern begleitet, in seiner mobilen Diskothek die passenden Faschingshits dabei“, freute sich Jürgen Langhammer. Dann war ausnahmsweise mal die Kraft der anwesenden Väter gefragt. Dynamische Wettkämpfe im Tauziehen, natürlich gemeinsam mit dem Nachwuchs, wurden vom Publikum lautstark bejubelt.

Kinderball CCK Fantasia Königsbrunn St. Johannes: Gemeinsam mit ihren Müttern Steffi Hegen (links) und Hanni Hämmer besuchten Luka (8 Jahre), Finja, Nora und Mira (alle 5 Jahre) den großen Kinderball des CCK. Foto: Sabine H�mmer

Richtig auspowern konnte man sich auch beim anschließenden Putzlumpen-Spiel, dass vor allem die Buben begeisterte. Nora und ihren beiden Freundinnen Finja und Mira (alle 5 Jahre alt) waren hingegen die sanfteren Spiele, zu den sie sogar auf der Bühne tanzen oder auch mal singen durften, viel lieber. Süßigkeiten zur Belohnung nahmen alle gerne an.

Dann gab es auch schon die erste Verschnaufpause. Aus Haldenwang angereist waren vom Faschingsverein „Haldenwanger Gaudi“ die Minis, Kids und Teens. Mit einem bunten Tanzprogramm, in dem auch der Schneemann Olaf mitwirkte, unterhielten sie die Gäste, die kräftig klatschten. Wenig später entführte die Kinder- und Jugend-Showtanz-Gruppe des CCK mit ihren 29 Aktiven die Besucher in die wundervolle Welt von hawaiianischem Dschungel und schillernder Unterwasserwelt.

CCK Fantasia ehrt seinen langjährigen DJ

DJ Günther Herrmann bekam im Anschluss für sein langjähriges Engagement auf der Bühne einen Orden verliehen. Danach heizte er den Mäschkerle mit lustigen Liedern wieder kräftig ein und Jürgen Langhammer leitete zu lustigen Spielen an. Den Abschluss des Showprogramms gab es vom Nachwuchs der Dürrlaria aus Dürrlauingen zu sehen. Mit viel Schwung und teilweise schon Akrobatik nahmen sie die Gäste mit auf eine Reise nach Mexiko und Afrika. „Wer nach diesen tollen Auftritten Lust bekommen hat, selber beim CCK mitzutanzen, der darf sich gerne melden“, sagte Jürgen Langhammer.

Kinderball CCK Fantasia Königsbrunn St. Johannes: Disc-Jockey Günther Herrmann erhielt für seine langjährige Tätigkeit beim CCK einen Orden. Foto: Sabine H�mmer

Die Königsbrunner Carnevals-Gesellschaft freute sich über den großen Andrang, beide Kinderbälle sind komplett ausverkauft. „Möglicherweise bieten wir bei derart großer Nachfrage im nächsten Jahr noch weitere Kinderbälle an“, sagte Langhammer.