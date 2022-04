Ein Besuch in Königsbrunn: So bereitet sich ein Eier-Großhandel auf Ostern vor

Plus Zur Osterzeit läuft der Eiergroßhandel J. G. Bauer auf Hochtouren. Teresa Teuber erzählt, wie die Traditionen das Unternehmen vor Herausforderungen stellen.

Wenn Teresa Teuber in ihrer Kindheit hungrig nach Hause kam, spielte sich immer dieselbe Szene ab. Dann begrüßte ihre Großmutter das Mädchen mit folgender Frage: "Magst du lieber ein Ei oder ein Wienerle?" Denn die Königsbrunnerin wuchs in einem besonderen Familienunternehmen auf: dem Eiergroßhandel J. G. Bauer. "Als Kind hatte ich Eier irgendwann richtig satt", erzählt Teuber. Doch diese Phase liegt längst hinter der 34-Jährigen. Seit sieben Jahren ist Teuber nun dafür verantwortlich, dass tagtäglich Tausende Eier sicher zu Bäckereien, Hotels und Restaurants gelangen.