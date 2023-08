Grundschüler bemalen Klavier für "Play me, I'm Yours"

Motive dieser Viertklässler aus Königsbrunn bekommen bald tausende Menschen in Augsburg zu sehen: Für eine Aktion haben die Kinder ein Klavier bemalt.

"Play me, I'm Yours" heißt so viel wie: Spiel mich, ich gehöre dir. Darum geht es bei der gleichnamigen Aktion. Bunte Klaviere sind zwischen 1. und 24. September in der Augsburger Innenstadt verteilt und jeder, der möchte, darf darauf spielen. Einige der Darbietungen brachten in den vergangenen Jahren Passanten zum Staunen und Applaudieren. Eines der zehn Instrumente, auf denen heuer geklimpert und gezaubert wird, haben Viertklässlerinnen und Viertklässler der Grundschule Königsbrunn-Nord gestaltet.

Königsbrunner Grundschüler verewigen Eva Weber auf Klavier

Ende April wurde das Klavier geliefert. Zweieinhalb Monate hatten die Schüler für die Bemalung Zeit. Das Motto: "Augschburg Doodles". Inspirationsquelle war der britische Künstler Mr. Doodle, der mit schwarzen Linien auf weißem Untergrund lustige Motive kritzelt und damit Geschichten erzählt. Die Kinder bemalten das Klavier rot, grün, weiß, also in den Farben Augsburgs. Mit schwarzen Linien erzählen sie darauf Geschichten von berühmten Augsburger Gebäuden, Persönlichkeiten und Sportvereinen. Neben dem Kasperl und der Puppenkiste haben sie Jakob Fugger, den Steinernen Ma, Eva Weber und den König von Augsburg verewigt. Perlachturm, Rathaus, Dom, Hotelturm und Fünffingerlesturm sind ebenfalls auf dem Klavier zu sehen. (AZ)