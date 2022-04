Grundschule Nord: Bringt ein Keller neue Grundwasser-Probleme in Königsbrunn?

Plus Die Königsbrunner Grundschule Nord hat ein Untergrund-Problem. Jetzt haben die Stadträte debattiert, wie sie damit umgehen und mit Kosten im sechsstelligen Bereich.

Der Umbau der Königsbrunner Grundschule Nord stockt derzeit an einer Stelle. Unter dem Altbau, der Platz für die neue Aula machen sollte, wurde eine extrem matschige, nicht tragfähige Erdschicht gefunden. Diese muss aufwändig beseitigt werden. Der Bauausschuss hat sich nun mit der Frage befasst, wie es mit dem Bauvorhaben weitergehen soll. Im Gespräch war ein Festhalten am bisherigen Plan, eine deutlich günstigere und eine etwas teurere Variante.