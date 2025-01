Grundsteuer in Königsbrunn: Fast zwei Drittel zahlen jetzt weniger

Knapp zwei Wochen vor Weihnachten hat das Steueramt der Stadt an rund 10.300 Grundstückseigentümer die Bescheide über die neue Grundsteuer verschickt – und damit etwa 6500 von ihnen ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk beschert. Wie Kämmerer Michael Schmidt jetzt im Hauptausschuss berichtete, ist nur bei etwa 3800 Bescheiden die Grundsteuer höher als zuvor. Die neuen Bescheide beruhen auf einer neuen Bewertung der Grundstücke durch das Finanzamt, entsprechend neuem Landesgesetz.

Bei der Neuregelung hat sich Bayern dafür entschieden, für die Besteuerung nur noch die Flächen des Grundstücks und der Bebauung zu berücksichtigen, nicht mehr den geschätzten Wert. In Königsbrunn liegt der Hebesatz nach einer Erhöhung seit 2025 bei 390 Prozent. „Wenn diese zwei Zahlen stimmen, dann ist unser Bescheid korrekt“, so Kämmerer Schmidt.

Einwand geht ans Finanzamt nicht nach Königsbrunn

Einwendungen gegen den Messbetrag müssten beim Finanzamt, nicht bei der Stadt geltend gemacht werden, erläuterte er. Erst wenn das Finanzamt diesen ändere, könne auch die Stadt ihren Bescheid abändern. Das Steueramt berate Bürger, die sich über nicht nachvollziehbar hohe Grundsteuerforderungen beklagen. „Oft liegt es an einer falschen Flächenangabe“, so Schmidt, „etwa wenn die Grundstücksfläche als Nutzfläche eingetragen wurde“. Begründete Anträge auf Änderungen würde das Finanzamt teilweise sehr schnell bearbeiten, so seine Erfahrung. Aktuell hätten 37 Bürger bei der Stadt Widerspruch gegen ihren Grundsteuerbescheid eingelegt. Das Steueramt habe die Rechtslage erläutert und um Rücknahme gebeten. Wenn die Frist dazu abgelaufen sei, gehen diese Fälle ans Landratsamt, so Schmidt. Damit seien dann aber auch Kosten für die Bürger verbunden.

Für rund 2100 Grundstücke habe die Stadt noch keine Messbeträge erhalten. Bei etwa 900 von ihnen ist der Grund ein Eigentümerwechsel in den vergangenen zwei Jahren. Diese Fälle abzuarbeiten könne noch bis in den Herbst dauern.

Königsbrunn hob die Grundsteuer an

Bürgermeister Franz Feigl (CSU) erläuterte, dass Wohnungseigentümer und Mieter in Mehrfamilienhäusern jetzt wohl eine geringere Grundsteuer zahlen, vor allem bei großen Grundstücken werde sie meist höher ausfallen. Hintergrund sei, dass Grundstücke 1964, als in Bayern die Einheitswerte festgeschrieben wurden, entsprechend ihrer damaligen, womöglich bescheidenen Bebauung bewertet wurden. „Die haben einfach all die Jahre Glück gehabt“, so der Bürgermeister. „Die Grundsteuer bewertet aber nicht den Sanierungszustand eines Hauses“, betonte er, „sondern ist ein Anteil an den Leistungen der Stadt“.

Helmut Schuler (Freie Wähler) wollte wissen, ob der Kämmerer schon abschätzen könne, ob die Erhöhung aufkommens-neutral ausfalle. Hier stellte Nicolai Abt (SPD) umgehend klar, dass dies für den Königsbrunner Rat nicht das Ziel war, als er im vergangenen November den Hebesatz von 350 auf 390 Prozent anhob. „Wir hatten eine deutliche Auflage vom Landratsamt, unsere Einnahmesituation zu verbessern. Wir haben das nicht aus Jux gemacht.“