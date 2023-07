Königsbrunn

06:30 Uhr

Gut Morhard: Ein Paradies für Menschen und Tiere

Plus In der Königsbrunner Einrichtung Gut Morhard wird der zehnte Geburtstag mit einem ganz besonderen Programm gefeiert.

Von Daniela Egert

Gustl und Otto fühlen sich auf der Koppel sichtlich wohl. Die beiden gutmütigen Ponys lieben es, sich zusammen auszutoben oder das saftige Gras zu fressen. Von ihren etwas entfernteren Nachbarn in der Fledermausstation oder den Warzenenten im Teich bekommen sie ziemlich wenig mit. Der Platz im dreieinhalb Hektar großen Gut Morhard ist für alle Lebewesen großzügig bemessen, was die Zwei- und Vierbeiner sichtlich genießen.

Heinz Paula, Vorsitzender des Tierschutzvereins Augsburg, schwärmt regelrecht, wenn er davon spricht, was seit den Anfangstagen aus dem zarten Pflänzchen an der Landsberger Straße geworden ist. Soeben schreitet er zusammen mit Geschäftsführerin Sabina Gaßner das weitläufige Gelände ab. „Gut Morhard ist genau zu dem geworden, was wir uns bei der Gründung vor zehn Jahren gewünscht haben“, so Paula. Selbstbewusst fügt der 72-Jährige hinzu: „Wir haben ein Tier- und Menschenparadies geschaffen!“

