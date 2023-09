Königsbrunn

10:54 Uhr

So feiert Gut Morhard sein zehnjähriges Bestehen

Plus Seit zehn Jahren dürfen Tiere auf Gut Morhard in Königsbrunn alt werden. Das war auf der Geburtstagsfeier der Tierschutzeinrichtung geboten.

Von Ute Blauert

Bei herrlichem Wetter strömten viele Besucherinnen und Besucher, darunter sehr viele Kinder, am Sonntag zur Tierschutzeinrichtung Gut Morhard in Königsbrunn, wo es an diesem besonderen Tag nicht nur Tiere zu sehen gab. Das Tierparadies feierte seinen zehnten Geburtstag, deshalb wurden die Gäste am Eingang von einem großen, glitzernden Schmetterling begrüßt, dargestellt von einer Akrobatin auf Stelzen.

Es waren Spielstationen, Informations- und Verkaufsstände aufgebaut. Die Pferde ließen sich von den Kleinsten gerne streicheln und auch die Ziegen kamen neugierig an den Zaun, wenn ihnen Kinder ein paar grüne Stängel hinhielten. Eine besondere Attraktion war die Fütterung neugeborener Eichhörnchen am Stand des Eichhörnchen-Notrufs Augsburg.

