Gute Nachrichten für den Königsbrunner Kinosommer

Weil das Hans-Wenninger-Stadion 2024 saniert werden muss, stand eine Absage für die Veranstaltung im Raum. Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab.

In ihrem Vortrag über das laufende Jahr, erfolgreiche Projekte und Planungen für 2024 referierte die Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek im Königsbrunner Hauptausschuss. Dabei verkündete sie, dass es im nächsten Jahr keinen Kinosommer mehr geben könne. Die bisherige Spielstätte, das Hans-Wenninger-Stadion, stehe nicht mehr zur Verfügung und alle Alternativplätze könnten den Anforderungen nicht standhalten. Der zweite Bürgermeister Maximilian Wellner, der die Sitzung leitete, und die Hauptausschussmitglieder wollten das so nicht stehen lassen. Mittlerweile gibt es gute Neuigkeiten.

Applaus und anerkennende Worte für ihre Arbeit erhielt Rebecca Ribarek im Hauptausschuss. Vor allem die positive Entwicklung der Zahlen beim Kartenverkauf, Mitgliedschaften der Bücherei und Vhs-Kursangeboten sowie Teilnehmern zeigten die vorbildliche Arbeit der Kulturbüroleiterin und ihres Teams, meinte etwa der zweite Bürgermeister. Beim Ausblick auf das kommende Veranstaltungsjahr gab es aber beim auf der Kippe stehenden Kinosommer Diskussionsbedarf.

Absage für den Königsbrunner Kinosommer wegen gelbem Fleck im Rasen

"Der Leiter der Liegenschaften hat uns eine Absage erteilt, da die Rasensanierung des Hans-Wenninger-Stadions im nächsten Jahr ansteht", verkündete Rebecca Ribarek den Stadträten. Die Sanierung sollte während der Saisonpause ab Ende Mai über die Bühne gehen - inklusive vier Wochen, in denen der neue Rasen anwachsen müsse. Wenn nach der Fertigstellung im August die Kinoleinwand aufgestellt würde, gäbe es in der Folge direkt neue Schäden und einen "großen gelben Fleck" im Rasen. Das rief bei den Ausschussmitgliedern Empörung und Enttäuschung hervor.

Mögliche Alternative kamen ins Gespräch: "Der Kinosommer könnte doch wieder auf den Platz der Gautsch, wie schon 2020", schlug Frank Elter (AfD) vor. Darauf entgegnete Ribarek, dass der Kinosommer damals ja nur sozusagen als Gautsch-Ersatz dort stattfand und wies auf die bestehende Vereinbarung mit den Anwohnern des Festplatzes hin, dass ausschließlich die Gautsch dort stattfinden könne. Auch das Gymnasium oder die Eishalle könnten den Anforderungen nicht standhalten, etwa mangels Lärmschutz oder durch fehlende Flächen für die an den Vorführtagen bis zu 1000 erwarteten Besucher. Ribarek stellte zudem klar: "Wir haben das durch - wir können uns nicht verschlechtern."

Eine Verschiebung der Rasensanierung kommt ins Spiel

Eine Sanierung nach dem Kinosommer brachten Markus Wiesmeier (SPD) und auch der Referent für Sport, Daniel Rittel (CSU), ins Spiel. Die wenigen Vereine, die auf dem dortigen Rasen spielten, etwa der FC Königsbrunn, Türkgücü Königsbrunn und die Königsbrunner Ants, könnten während der Arbeiten möglicherweise ausweichen oder in der Hinrunde mehr Auswärts- und dafür in der Rückrunde mehr Heimspiele absolvieren. Diese Idee verfolgte auch Maximilian Wellner, für den das letzte Wort in der Sache noch nicht gesprochen war: "Wir sprechen das mit den Vereinen ab."

Bereits am Tag nach der Sitzung konnte Rebecca Ribarek auf Anfrage der Redaktion gute Nachrichten verkünden: "Ich habe vorhin mit dem Leiter der Bauverwaltung, Fabian Zehner, telefoniert. Die Sanierung kann vermutlich verschoben werden." Genaueres stehe noch nicht fest. Der Königsbrunner Kinosommer 2024, ein "kulturelles Highlight mit gigantischen Besucherzahlen" (Alwin Jung, Grüne), scheint aber gerettet.