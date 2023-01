Gutenachtgeschichten für Erwachsene kommen in Königsbrunn gut an

Erwachsene sind normalerweise diejenigen, die ihren Kindern vorlesen. In der Königsbrunner Stadtbücherei durften sie nun auch einmal Zuhörer sein.

Wie reagieren die Bewohnerinnen eines abgelegenen Alpendorfes, wenn ein gut aussehender junger Mann mit einer Schwäche für schnelle Autos als neuer Pater in ihre Gemeinde kommt? Dieser Frage geht Vea Kaiser in ihrem 2014 erschienenen Roman "Blasmusikpop oder Wie die Wissenschaft in die Berge kam" nach. Bei der Veranstaltung "Geschichten zur Guten Nacht" in der Königsbrunner Stadtbücherei las Siegfried Brock aus dem Buch vor, sehr zum Vergnügen des Publikums. Die Antwort hat mit großen Portionen guten Essens und Schnaps zu tun. Ausgewählt haben Bock und andere Leser ihre Lieblingsbücher selbst und gestalteten so eine sehr unterhaltsame Premiere des Vorleseabends für Erwachsene.

Seit vielen Jahren lesen in der Stadtbücherei Ehrenamtliche einmal monatlich Kindern vor. Für Erwachsene gab es das bisher nicht. Vor den langen Bücherregalen stand ein bequemer Korbsessel an einem kleinen runden Tisch, darauf eine Tischdecke aus dunklem Samt und eine Leselampe. Auf dem Korbsessel nahmen nacheinander diejenigen aus dem Publikum Platz, die ein Buch mitgebracht hatten, und lasen daraus vor.

Königsbrunnerin liest aus dem Roman "Schloss aus Glas"

Auf den humorvollen Einstieg folgte ein autobiografischer Roman aus den USA. Die New Yorker High-Society-Klatschkolumnistin Jeanette Walls liebte es als Kind, wenn ihr Vater sich zu seinen vier Kindern setzte und Geschichten aus seinem Leben erzählte, die allesamt erfunden waren. Er schilderte, wie er als Soldat der Air Force einen Terroranschlag verhindert oder einem Wildhund mit bloßen Händen das Genick gebrochen hatte. Er versprach, Gold zu finden und für die Familie ein großes Haus ganz aus Glas zu bauen. Tatsächlich war er ein ungelernter Arbeiter mit einem Alkoholproblem, der mit seiner Familie in einem Wohnwagen von einem Bergarbeiterdorf im Süden der USA zum nächsten zog. So viel las Herta Wägner vor aus Walls' "Schloss aus Glas" von 2015.

In der Buchreihe "Gedankenspiele über" schreiben kluge Menschen über Themen wie Mut, Neugier, Sehnsucht oder Faulheit. Der Kulturjournalist Paul Jandl schrieb die "Gedankenspiele über das Glück", erschienen 2020. Hilde Mühsam las ein Kapitel vor über den "langen Marsch durch die Institutionen" zum Glück des Tüchtigen, der in der Schule beginnt. Die beiden Bibliothekarinnen lasen aus "Momo" von Michael Ende und aus "Zwei alte Frauen" von Velma Wallis. "Momo" kam bereits 1973 auf den Markt, hat aber an Aktualität nichts verloren. In "Zwei alte Frauen" von 2005 lässt ein Nomadenstamm in Alaska während einer winterlichen Hungersnot zwei Frauen zurück, als "unnütze Esser" dem Tod ausgesetzt. Doch als der Stamm ein Jahr später an die Stelle zurückkehrt, erlebt er eine Überraschung.

Besucher wünschen sich eine Neuauflage in der Stadtbücherei Königsbrunn

Jeder der fünf Texte fesselte das Publikum auf seine Weise. So entstand ein für alle unterhaltsamer Abend, teils witzig, teils spannend und immer wieder zum Nachdenken anregend. Beim anschließenden Beisammensein wurde Hildegard Häfele, die Leiterin der Stadtbücherei, von allen Seiten bedrängt, mehrmals im Jahr ein Vorlesen für Erwachsene zu veranstalten.