Gymnasium Königsbrunn spendet an Hospizvereine und Familienkrebshilfe

Zum zehnjährigen Jubiläum seines Weihnachtsbasars im Dezember letzten Jahres mit rund 40 Projekten hat das Gymnasium Königsbrunn fast 4000 Euro eingenommen. Der Schulleiter Volker Täufer (auf dem Bild rechts) übergab den Scheck mit der Gesamtsumme an die Geschäftsführerin vom St. Vinzenz-Hospiz Augsburg Stephanie Ludwig (Zweite von rechts), und an die 1. Vorsitzende des Ökumenischen Hospizvereins Königsbrunn Dr. Sigrid Pforr (Dritte von links). Die dritte mit einer Spende bedachte Einrichtung ist die gemeinnützige Familienkrebshilfe Sonnenherz in Mauern im Landkreis Freising mit Christian Neumeir als Vorsitzendem. Neben einer großen Auswahl an Plätzchen gab es auf dem Weihnachtsbasar des Gymnasiums viele neue Projekte, darunter das von Rosmarie Noack initiierte Inklusionsprojekt, einer Kooperation zwischen dem Gymnasium Königsbrunn und der Brunnenschule. Dabei wurden 60 kleine mit Acrylfarbe bemalte Leinwände verkauft, die gemeinsam von zwölf Schülerinnen und Schülern der Förderschule (Geistige Entwicklung) und dem Kunstkurs der 12. Klasse des Gymnasiums gestaltet worden.

