Jetzt ist klar: Hagel verursachte Schäden von vielen Millionen Euro

Plus Folgen des Hagelunwetters vergangenen Sommer sind im Landkreis Augsburg noch zu sehen. Eine Schadensbilanz lässt sich nur annäherungsweise ziehen.

Noch heute sind in Königsbrunn ramponierte Fassaden und druchlöcherte Rollläden zu sehen. Die Schäden waren enorm, die das Hagelunwetter im August letzten Jahres verursachte. Eine genaue Schadenssumme lässt sich kaum festmachen. Zu vielseitig sind die Schäden. Besonders schwer getroffen hat es Betriebe in den Gewerbegebieten von Königsbrunn und Bobingen. Allein beim Autohändler Bayerncar, der Luxusfahrzeuge verkauft, wurden 105 Fahrzeuge beschädigt.

Bei 30 waren die Heckscheiben zertrümmert. Schadenssumme an den Autos: zwei Millionen Euro. Dazu kamen noch rund 80.000 Euro Gebäudeschaden. Sogar ein Ferrari, der im Ausstellungsraum gestanden hatte, wurde beschädigt. Dazu sei ein mehrwöchiger Betriebsausfall gekommen, sagt Geschäftsführer Manfred Melcher. "Insgesamt haben wir im Geschäftsjahr 2023 rund 100 Fahrzeuge weniger verkauft, als im Vorjahr."