Handtaschenraub in Königsbrunn: Polizei fahndet nach jungem Mann

Am helllichten Tag wurde einer alten Frau auf offener Straße in Königsbrunn die Handtasche geraubt.

Die Polizei sucht nach einem jungen Mann, der einer 78-Jährigen am Dienstag gegen 14 Uhr in der Pfalzstraße in Königsbrunn auf dem Gehweg die Handtasche entrissen hat.

Der Täter wird so beschrieben: Er ist 180 bis 195 Zentimeter groß, etwa 17 bis 20 Jahre alt und schlank. Er hat nach Zeugenangaben ein schmales Gesicht und ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war der junge Mann mit einer schwarzen Hose und einer schwarz-weißen Kapuzenjacke. Zudem trug er eine dunkle Sonnenbrille.

Handtasche wieder entdeckt

Im Bereich der Zugspitzstraße näherte sich der Mann der älteren Frau von hinten, entriss ihr die Handtasche und rannte in südliche Richtung davon. Noch am selben Nachmittag meldete sich ein Anwohner der Robert-Koch-Straße. Dieser entdeckte die leere Handtasche der Geschädigten vor seinem Haus. Über die Beute machte die Polizei keine Angaben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)