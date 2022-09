Handy-Betrüger bringen Königsbrunnerin um 2100 Euro

Die Polizei warnt vor einer Telefon-Betrugsmasche, bei der die Täter per Kurznachricht zuschlagen. Eine Frau aus Königsbrunn hat dadurch viel Geld verloren.

Betrüger haben eine Frau aus Königsbrunn um 2100 Euro gebracht. Wie die Polizei berichtet, bekam die Frau am Montag per WhatsApp eine Kurznachricht von einer unbekannten Rufnummer. Darin gab sich eine unbekannte Person als die Tochter der Frau aus und bat um finanzielle Hilfe in einer Notlage. 2100 Euro sollte ihr die Mutter per Sofortüberweisung zukommen lassen. Die Geschädigte kam dieser Bitte nach und überwies das Geld.

Misstrauisch wurde die Frau erst, als eine Kurznachricht mit einer weiteren Geldforderung eintraf. Die Polizei ruft die Bevölkerung zu besonderer Vorsicht auf. Bei einer entsprechenden Nachricht sollten sie kein Geld überweisen, sondern versuchen, den angeblichen Absender über dessen tatsächliche Telefonnummer zu kontaktieren. Tipps und Hinweise zum Thema Betrug finden Sie auf der Online-Plattform der Polizei unter polizei-beratung.de und im Rahmen der Präventionskampagne #NMMO - #NichtMitMeinerOma - #NichtMitMeinemOpa unter www.polizei.bayern.de/nmmo.(AZ)