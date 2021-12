Hansi Metzner stirbt im Alter von 95 Jahren

Sie war vielfältig engagiert und interessiert und in Königsbrunn sehr geschätzt: Johanna Metzner, Frau von Alt-Bürgermeister Adam Metzner, ist gestorben.

Johanna Metzner, die jeder "Hansi" Metzner nannte, fehlte bei gesellschaftlichen Anlässen in Königsbrunn eigentlich nie – ob beim Neujahrsempfang, Konzerten oder Ausstellungen. Spuren hat sie aber nicht nur als Gattin von Alt-Bürgermeister Adam Metzner hinterlassen, sondern auch durch viel Engagement. Jetzt ist sie im Alter von 95 Jahren gestorben.

Johanna Metzner wurde am 22. März 1926 bei Karlsbad im Sudetenland geboren, flüchtete nach dem Krieg mit ihrer Mutter nach Bad Windsheim und lernte dort ihren späteren Mann kennen. Am 1. April 1950 kam das Paar nach Königsbrunn, weil Adam Metzner hier eine Stelle als Volksschullehrer bekam. Hier kamen auch ihre beiden Söhne und eine Tochter zur Welt.

Hansi Metzner war in Königsbrunn vielseitig engagiert

Neben dem Engagement für die Familie brachte sie sich auch in die Stadtgesellschaft ein. Sie ist Gründungsmitglied der Ortsgruppe der Frauen-Union, war Ortsobfrau der Sudetendeutschen Landsmannschaft Königsbrunn und Kreisfrauenreferentin, in den 1970er und 1980er Jahren betreute sie etwa 20 Jahre lang den Seniorenkreis der Gemeinde St. Ulrich, engagierte sich in den 90er Jahren für die Städtepartnerschaft und die Hilfslieferung für Rab und bei der Rot-Kreuz-Bereitschaft sowie der Egerländer Gmoi in Königsbrunn. 1993 wurde ihr die Bürgermedaille in Gold verliehen, sie war Ehrenmitglied der Sudentendeutschen Landsmannschaft und in der Frauen-Union. Außerdem war sie bis ins hohe Alter ein gern gesehener Gast bei allen Veranstaltungen der Stadt. So verpasste sie beispielsweise von 1967 bis 2017 keinen einzigen Serenadenabend.

Nun ist sie am 10. Dezember verstorben. Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt. (adi/aue)