Königsbrunn

18:30 Uhr

Happy Weekend: Für den EHC Königsbrunn lohnt sich der Mut

Sogar eine kleine Polonaise zog durch die Tischreihen in der Eisarena: Die Verantwortlichen des EHC Königsbrunn sind mit ihrem Happy Weekend sehr zufrieden.

Plus Das Happy Weekend des EHC Königsbrunn war viel Arbeit für die Mitglieder. Die Mühe hat sich gelohnt, selbst eine Schrecksekunde löst sich in Wohlgefallen auf.

Von Adrian Bauer

Als am Samstag die letzten Discoklänge der Aftershow-Party des Happy Weekend in der Eisarena Königsbrunn verklungen waren, war die Arbeit für das Organisationsteam um Tim Bertele noch lange nicht getan. Bis Montag stand die Truppe des EHC noch einmal in der Halle, um die letzten Abbau-Arbeiten ihrer Festivaltage über die Bühne zu bringen. Doch gelohnt hat sich die Mühe allemal, sagt der Vorsitzende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

