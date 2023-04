"Happy Weekend" in Königsbrunn: Hier gibt es Karten fürs Schlagerfestival

Der EHC Königsbrunn hat allen Grund zu feiern. Beim "Happy Weekend" in der Eishalle wird die Meisterschaft der Pinguine in der Bayernliga gleich mitgefeiert.

Mittlerweile ist das Festival-Wochenende des EHC Königsbrunn fast schon eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt. In diesem Jahr kommt noch eine Besonderheit hinzu: Mit viel Musik und Tanz wird gleich noch die Bayernliga-Meisterschaft mitgefeiert. So wird die Schlagernacht am Freitag, 28. April, gleichzeitig zur Meisterfeier. Alle Spieler der aktuellen Mannschaft, ehemalige EHC-Spieler und eventuell noch der eine oder andere Panther werden dabei sein. Natürlich wird auch der Pokal vor Ort sein. Den musikalischen Teil der Nacht werden die Draufgänger und die Königsbrunner Band Fireabend übernehmen.

Voxxclub als Maibaum-Band

Am Samstag, 29. April, erlebt nach 20 Jahren die "karibische Nacht" ihre Wiederauferstehung. Genau wie damals wird DJ Stefan Egger der Veranstalter sein. Den Höhepunkt haben sich die Planer für den Sonntag aufgehoben. Zum Tanz in den Mai wird die Band Voxxclub die Stimmung anheizen. Vom 29. April bis zum 1. Mai wird auch wieder das "Merklinger Food-Festival" auf dem Gelände vor der Eisarena stattfinden. Damit ist das "Happy Weekend" komplett.

Tickets sind auf der Homepage des EHC Königsbrunn erhältlich. Von den 1200 Plätzen in der Königsbrunner Eishalle sind schon rund 70 Prozent verkauft.

