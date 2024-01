Hauswand und Garage mit Graffiti beschmiert

In Königsbrunn wurden in den ersten beiden Januarwochen eine Hauswand und eine Garage mit Graffiti besprüht. Die Polizei Bobingen bittet um Hinweise.

Zwischen dem 2. und 8. Januar hat in Königsbrunn ein unbekannter Täter eine Hausmauer in der Haunstetter Straße auf Höhe der Hausnummer 44 mit einem Graffiti-Zeichen, einem sogenannten "Tag", besprüht. Kurz darauf wurde zwischen dem 10. und dem 15. Januar eine Garage in der Kemptener Straße, Höhe Hausnummer 99, mit einem ähnlichen Graffiti-Tag versehen. Der Sachschaden wird auf jeweils 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Bobingen unter Telefon 08234/96060 entgegen. (AZ)