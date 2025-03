Ärger um eine gestutzte Hecke in Königsbrunn

„Kommunen haben Vorbildfunktion und müssen sich an die Gesetze halten“, sagte Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl (CSU). Daher müsse sich die Stadt so verhalten, wie sie es sich von ihren Bürgerinnen und Bürgern wünsche. Das gelte natürlich auch für das Gesetz, das besagt, dass Hecken und Sträucher nur bis zum 1. März abgeschnitten oder auf den Stock zurückgesetzt werden dürfen.

Doch genau daran hatten sich die Mitarbeitenden des Königsbrunner Bauhofes nicht gehalten. Sie rückten nach dem gesetzlichen Stichtag aus, um Hecken und Sträucher in der Simpertstraße zu stutzen. Die entsetzten Anwohner, die versucht hatten, die Arbeiter an ihrem Tun zu hindern, seien teilweise brüsk zurückgewiesen worden, wurde in Social-Media-Posts bemängelt. Am Ende waren Hecke und Sträucher fast bis auf den Boden abgeschnitten..

Naturschutzwächter schaltet die Untere Naturschutzbehörde ein

Marcus Zöttl, eherenamtlicher Naturschutzwächter, der hinzugezogen wurde, beurteilte den Fall eindeutig. „Es ist auf mehreren hundert Metern Länge eine Hecke nahezu auf den Stock zurückgesetzt worden. Für diese Arbeiten hätte die Stadt Königsbrunn bei der Unteren Naturschutzbehörde eine Sondergenehmigung beantragen müssen“, sagte Zöttl. Er habe den Fall dokumentiert und die Unterlagen an die Behörde weitergeleitet. Die Entscheidung, wie in dem Fall weiter verfahren werden solle, liege jetzt dort, so Zöttl. Bei Verstößen gegen den Paragraf 39 des Naturschutzgesetzes, wie im vorliegenden Fall wahrscheinlich, könnten Geldstrafen bis zu einer Höhe von 10.000 Euro ausgesprochen werden. Das gelte für Privatleute genauso wie für kommunale Heckenbesitzer.

Hecken nach dem 1. März zu schneiden widerspricht dem Naturschutzgesetz. Ein Fall in Königsbrunn landete jetzt bei der unteren Naturschutzbehörde.

Bürgermeister Feigl habe von den durchgeführten Arbeiten erst im Nachhinein erfahren, sagte er auf Nachfrage. Natürlich müsse sich auch die Stadt Königsbrunn an das Gesetz halten. Doch das sei nicht immer einfach. Erfreulicherweise habe Königsbrunn viele Grünflächen im Stadtgebiet. Da der Bauhof sehr knapp an Personal sei, könne es vorkommen, dass nicht alle Arbeiten fristgerecht erledigt werden könnten. Allerdings seien die Mitarbeitenden des Bauhofes geschult und wüssten, welche Arbeiten auch nach dem 1. März noch möglich sind. Daher wolle er bei der Beurteilung des Falles erst einmal die Einschätzung von Fachleuten abwarten, so Feigl.

Vögel sind auf die Lebensräume in Hecken angewiesen

Stadtrat Ncolai Abt (SPD) zeigte sich ernüchtert: „Als ich gesehen habe, wie die Hecken geschnitten worden sind, habe ich inständig gehofft, dass es diesmal noch vor dem Stichtag war.“ Denn es sei nicht das erste Mal, dass so etwas in Königsbrunn passiere. Das letzte Mal habe es Ärger gegeben, als eine Lärmschutzwand an der Wertachstraße nach dem 1. März geschnitten worden war. „Eine Stadt muss sich unbedingt an die Gesetze halten. Sonst wird Politik unglaubwürdig“, sagte Abt.

Besonders bei diesem Gesetz müsse mit Fingerspitzengefühl agiert werden, bemerkte der Stadtpolitiker. Schließlich diene das Gesetz dem Artenschutz. Eine Hecke sei nun einmal ein wichtiger Lebensraum für Vögel und Kleintiere. Vögel seien darauf angewiesen, ihre Nester dort zu bauen. Dass diese Hecken jetzt so stark geschnitten worden seien, sei für die Tiere eine Katastrophe. Vor allem, so Abt, weil seiner Meinung nach der Stichtag 1. März schon zu spät angesetzt sei. Durch die fortschreitende Klimaerwärmung kehrten Zugvögel immer früher aus ihren Winterquartieren zurück und fingen auch früher mit dem Nestbau an. Daher sollte man mittlerweile eher über einen Termin Mitte Februar nachdenken. Und gerade im Moment bräuchten die Tiere besonderen Schutz. „Die Bestände vieler Vogel- und Kleintierarten haben sich noch nicht von dem großen Hagelunwetter von vor zwei Jahren erholt und brauchen daher besondere Fürsorge.“