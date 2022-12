Königsbrunn

06:00 Uhr

Heiliges Fest in Kriegszeiten: Warum eine Ukrainerin doppelt Weihnachten feiert

Die Ukrainerin Nataliia mit ihrer Mutter beim Weihnachtsfunkeln am Königsbrunner Rosenpark. Weihnachtsmärkte gibt es in der Ukraine erst seit wenigen Jahren.

Plus Die Ukrainerin Nataliia ist mit ihrem Mann und ihrer Mutter nach Königsbrunn geflüchtet. Dem Krieg zum Trotz feiert sie heuer doppelt Weihnachten. Auf Deutsch und Ukrainisch.

Von Paula Binz Artikel anhören Shape

Der Parkplatz am Königsbrunner Rosenpark hat sich in eine kleine weihnachtliche Budenstadt verwandelt. Trotz der eisigen Minusgrade herrscht reges Treiben. Mittendrin die Ukrainerin Nataliia mit ihrem Mann Serhii und ihrer Mutter Svitlana. Während auf einer Bühne gerade zu Weihnachtsklassikern getanzt wird, geht Serhii eine Runde Glühwein holen. "Lecker", sagt Nataliia auf Deutsch, nachdem sie vorsichtig an der dampfenden Tasse genippt hat. Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Wieder auf Englisch fährt Nataliia nach einem weiteren Schluck fort: "Ich lerne gerade Deutsch mit einer App."

