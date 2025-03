Heiße Asche in der Biotonne löst Brand aus

Eine brennende Mülltonne enpuppte sich am Mittwoch bei Eintreffen der Polizei als Gartenhüttenbrand. In der Matthias-Wahl-Straße in Königsbrunn war der der Polizei als brennende Mülltone gemeldete Brand bereits auf die danebenstehende Gartenhütte übergeschlagen. Die direkten Anwohner wurden vorsorglich gewarnt und in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr konnte die Gartenhütte und Mülltonne schnell komplett ablöschen. Die Gartenhütte brannte jedoch komplett aus. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Als Brandherd konnte die Biotonne bestimmt werden, offenbar hat die Eigentümerin noch heiße Asche vom Vorabend in ebendieser entsorgt. Aufgrund dessen erwartet die Frau nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (AZ)