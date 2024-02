Königsbrunn

17:30 Uhr

Heiße Diskussionen um die Musikschule in Königsbrunn

Plus Die Gebühren der Sing- und Musikschule sollen angehoben werden. Dem stimmten die Hauptausschussmitglieder zu – warum es trotzdem zu hitzigen Wortgefechten kam.

Von Jana Korczikowski

Friedlich begann die Sitzung des Hauptausschusses in Königsbrunn. Als dann Robert Weisser die Zahlen seiner Sing- und Musikschule präsentierte, wurde aber heftig diskutiert. Thema war die geplante Gebührenerhöhung und die Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben.

Nach einem längeren Vortrag über die Spielstätten und verschiedenen Angebote der Sing- und Musikschule in Königsbrunn kam Schuldirektor Robert Weisser auf die Zahlen zu sprechen. Er legte dem Ausschuss unter anderem eine grafische Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben der vergangenen Jahre vor. Die blauen und roten Balken zeigten jeweils eine Differenz, beispielsweise rund 50.000 Euro im Jahr 2022. Um den städtischen Zuschuss zu senken, schlug Weisser dem Gremium eine Gebührenanpassung und eine Änderung der Schulsatzung zum nächsten Schuljahr am 1. September 2024 vor. Die letzte Erhöhung der Gebühren war im Jahr 2015. Eigentlich habe Weisser in der Kurzarbeitszeit von Corona eine Anpassung gewollt, das befand die Stadt damals aber für keine gute Idee.

