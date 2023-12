Königsbrunn

11:30 Uhr

Helmut Schuler will als Referent in der Stadt für Gerechtigkeit sorgen

Plus Senioren, Sicherheit und Sport sind nur drei von zwölf Fachgebieten der Referenten im Königsbrunner Stadtrat. Wir stellen sie in einer Serie vor. Heute: Helmut Schuler.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Helmut Schuler sagt: "Ich höre mir bei Bürgerinnen und Bürgern möglichst viel an und trage es an die entsprechende Stelle weiter und bitte um Verbesserung beziehungsweise Abhilfe." Etwa beim Ordnungsamt. Der 65-Jährige ist seit 2014 im Stadtrat und seit 2020 Referent für öffentliche Sicherheit und Ordnung. Er sieht sich als Bindeglied zwischen Bürgern, dem Bürgermeister und der Verwaltung. Und hat dabei oft mit Wohnmobilen zu tun.

Die Fahrzeuge sind nämlich oft auf der Straße abgestellt und stören dort Anwohner. Die wenden sich teilweise an Schuler. Und er? "Wenn sie zugelassen sind, kann man eh kaum was machen." Falls nicht, meldet Schuler das Wohnmobil der Polizei, die einen roten Aufkleber anbringt mit dem Hinweis, dass das Fahrzeug in wenigen Wochen entfernt werde.

