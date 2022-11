In Königsbrunn kommt historische Mode auf den Laufsteg

Römische Soldatenuniformen, antike Kaisergewänder und Folterwerkzeug für die Füße bekamen die Besucher zu sehen. Hergestellt wurde alles in Schwabmünchen.

Der Saal des Infopavillons 955 hat sich für einen Abend in einen Laufsteg verwandelt. Vorgeführt wurde Mode aus über 3000 Jahren, von der Antike bis zum 18. Jahrhundert. Kleidung, Schmuck, Schuhe und auch Waffen waren originalgetreu nachgearbeitet worden, mit den Materialien, die zur Entstehungszeit verwendet worden waren, und mit den historischen Techniken.

Gegenstände aus archäologischen Funden und von historischen Abbildungen nachzufertigen und zu benutzen, ist das Arbeitsfeld der Experimentalarchäologie. Dies ist seit Jahrzehnten das Hobby von Renate und Markus Koppenberger aus Schwabmünchen, die bei der Modenschau die Ergebnisse ihrer Arbeit zeigten. Beide unterrichten hauptberuflich am Gymnasium in Schwabmünchen. Die siebzehn Models auf dem Laufsteg waren Mitglieder des Arbeitskreises für Vor- und Frühgeschichte im Heimatverein für den Landkreis Augsburg, ehemalige Schülerinnen und Schüler der Koppenbergers sowie Enthusiasten der Experimentalarchäologie aus ganz Deutschland. Renate Koppenberger führte mit viel Detailwissen und Humor durch die Veranstaltung.

Schwabmünchnerin zeigt, wie schwierig das Anziehen teils war

Die modische Reise begann um 1500 vor unserer Zeitrechnung im griechischen Mykene, wo bunte Fransen für Männer und Frauen ein modisches Must-have waren. Ein Schauspieler aus dem Athen der Antike trug ein weißes Gewand und die Maske für die Rolle der Medea – Frauen durften damals nur zuschauen. Die weiße Toga der wohlhabenden Römer bestand aus einem viele Meter langen Tuch. Koppenberger bewies mit einer praktischen Vorführung, dass das Anlegen des Kleidungsstücks nur mithilfe zweier Sklaven möglich war. Die Farbe Purpur war ein Zeichen für hohen gesellschaftlichen Rang, denn der Farbstoff war sehr teuer. Er wird in einem komplizierten Verfahren aus toten Purpurschnecken gewonnen.

Im Römischen Reich trug der Oberbefehlshaber des Heeres einen purpurfarbenen Mantel, sein Brustpanzer war versilbert und vergoldet. Die einfachen Legionäre eroberten in Kettenhemd und Sandalen halb Europa, auch die Provinz Rätien, in der heute Königsbrunn liegt. Die römische Kaiserin Livia betrat den Laufsteg in einem Gewand mit breitem Purpursaum und einer Halskette aus Bernstein. In ihrem Sommerhaus befand sich ein über zehn Meter langes Fresko, das einen herrlichen Garten zeigt. Dieses Fresko hatte Renate Koppenberger über Monate hinweg mit Pinsel und Farbe auf eine Stoffbahn kopiert, die nun die Wand des Saales schmückte.

Königin Zenobia von Palmyra trägt ein purpurgefärbtes Seidengewand, geschmückt mit Gold, Perlen und Edelsteinen. Foto: Ute Blauert

Für die Wissenschaft quälen die Archäologen die eigenen Füße

Die nächste Prominente auf dem Laufsteg war die in purpurne Seide gekleidete Königin Zenobia der Stadt Palmyra im heutigen Syrien, einem Handelsknotenpunkt im dritten Jahrhundert von legendärem Reichtum. Eher ärmlich wirkten die Wikinger, die im 8. und 9. Jahrhundert Angst und Schrecken verbreiteten. Es folgten Ottonen aus der Zeit der Schlacht auf dem Lechfeld und Normannen, deren Damen der Oberschicht mit Schleppen an den Kleidern und überlangen, weit auslaufenden Ärmeln signalisierten, dass sie keinerlei Arbeiten verrichten konnten.

Es folgten englische Langbogenschützen, die im 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich mit panzerbrechenden Pfeilen französische Adlige aus dem Sattel schossen. Nach der Erfindung des Schwarzpulvers kamen im 30-jährigen Krieg schwere Musketen zum Einsatz, die nur durch Zufall ihre Ziele trafen. Die Schuhe der Musketiere erwiesen sich bei den Versuchen von Experimentalarchäologen als Folterwerkzeuge, wie sich Koppenberger ausdrückte. Während dieses Krieges regierte Herzog Maximilian I. von Bayern, der mit gravitätischen Schritten den Raum betrat, gekleidet wie auf seinem Porträt im Goldenen Saal in Augsburg.

Barocke Pracht des Ballkleids einer Dame am Hof des bayerischen Kurfürsten Max Emanuel. Foto: Ute Blauert

Die polnische Gräfin und Geliebte Napoleons Maria Walewska trug ein Gewand aus dunkelblauem Seidensamt mit Goldfransen und lange weiße Handschuhe. Von den Frauen verlangte die Mode immer wieder anatomische Veränderungen. Im 14. und 15. Jahrhundert sollten sie stets schwanger aussehen. Das konnte mit Kissen unter den Rockfalten, die sich unter dem hoch sitzenden Gürtel bauschten, erreicht werden. In der Barockzeit des 18. Jahrhunderts kam das Kissen unter die gerafften Falten am Po, während die Brust möglichst flach sein sollte, was mit schmerzhafter Schnürung erreicht wurde. Ein solches Ballkleid einer Dame am Hof des bayerischen Kurfürsten Max Emanuel bildete den Abschluss der Modenschau.