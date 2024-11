Hochmotiviert auf über 3000 Meter: Rennteam SC Königsbrunn steckt mitten in der Herbstvorbereitung

Wir schreiben den 2. November, 20 Uhr, in einem kleinen Hotel im hinteren Pitztal. Die Ski stehen fertig präpariert im Keller, das Abendessen hat geschmeckt und die Videoanalyse vom Vortag ist bereits vollendet. Cheftrainer Felix Bayerle gibt die letzten Infos für den morgigen Trainings-Tag: 5.45 Uhr Frühstück, 6.10 Uhr Auto einladen und 6.15 Uhr pünktlich Abfahrt Richtung Gletscherbahn. Die rund 10 Kinder und Jugendlichen vom Rennteam des SC Königsbrunns sind die frühen Zeiten bereits gewöhnt, es ist ja schließlich bereits der 10 Trainingstag in dieser Saison. Alle stehen am Wochenende oder in den Ferien viel früher auf als an ganz normalen Schultagen, aber als Skifahrer ist das ganz normal, denn nur wer morgens als erstes an der Bahn steht, bekommt eine Trainingspiste und erlebt noch dazu einen wunderschönen Sonnenaufgang. ,,Durch den im September gefallen Schnee hatten wir den besten Saisonstart seit 4 Jahren, bereits Anfang Oktober liefen alle Lifte am Gletscher und wir konnten optimal mit dem Techniktraining beginnen´´ sagt Felix Bayerle, der diese Saison das Training im Verein leitet. Der Herbst muss für das Skitraining optimal genutzt werden, da in der klassischen Wintersaison aufgrund der viele Rennen, die gefahren werden müssen, kaum mehr Zeit bleibt für ein Training, zumal die Schnee-Bedingungen am Gletscher zumeist besser sind als die im Allgäu. So ein Tag am Gletscher läuft meist sehr ähnlich ab, der erste Zug fährt um 7.00 Uhr nach oben, dann startet das zweiteilige Schneetraining mit einer Mittagspause dazwischen. Aktuell herrschen beste Wintersport-Bedingungen, den durch ein sehr stabiles Hoch zeigt sich das Wetter jeden Tag mit viel Sonne und sehr windstill, was sehr wichtig ist, damit die Liftanlagen auf dem Gletscher gefahrenlos betrieben werden können. Nach Rückkehr ins Hotel stärkt man sich mit einer Suppe, bevor es mit dem Nachmittags-Sport weitergeht. Da geht es hauptsächliche um Regeneration und lockere Stabilisation und Mobilisation. Ab und

