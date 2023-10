Hohe Auszeichnung für Maria Ederer aus Königsbrunn

Maria Ederer widmete einen Großteil ihres Lebens dem Wohl ihrer Mitmenschen. Für ihre Verdienste im Ehrenamt wurde sie bei einer Feier im Landratsamt geehrt.

Über fast drei Jahrzehnte hinweg engagierte sich die 68-jährige Königsbrunnerin Maria Ederer in der Pflege. Für ihre Arbeit erhielt sie die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Im Jahr 1992 gründete die selbstständige Krankenschwester eine mobile Kranken- und Altenpflege. Es war die erste Sozialstation in Königsbrunn, das Pflegezentrum Ederer, mit einem ambulanten und stationären Pflegedienst, Kurzzeit- und Tagespflege. Damals gab es weder in Königsbrunn noch im südlichen Landkreis vergleichbare soziale Einrichtungen. Ederer engagierte sich zudem ehrenamtlich in unterschiedlichsten Arbeitskreisen und Expertengremien zum Wohl der Landkreisbürger. Beispielsweise nahm sie seit dessen Einrichtung im Jahr 2015 regelmäßig am „Runden Tisch Senioren und Soziales“ der Stadt Königsbrunn teil und wirkte auch konstruktiv bei den daraus entstandenen Arbeitskreisen mit.

Ehrenamtliche Ansprechpartnerin für alle Pflegefragen

In all den Jahren stand Maria Ederer neben ihrer beruflichen Tätigkeit auch ehrenamtlich als Ansprechpartnerin mit Rat und Tat zur Seite. Sie war Anlauf- und Beratungsstelle in allen Pflegefragen für die Stadt Königsbrunn und für viele Angehörige. Den Schülerinnen und Schülern des Zweigs „Sozialwesen“ der Fachoberschule Augsburg gab Ederer die Möglichkeit, praktische Erfahrungen in der Pflege zu sammeln. Die 68-Jährige ist außerdem Gründungsmitglied des Ökumenischen Hospizvereins Christrose in Königsbrunn und wirkt dort als Beisitzerin im Vorstand mit. Regelmäßig gab sie dem Verein die Gelegenheit, im Pflegezentrum Ederer seine Fortbildungstage abzuhalten.

Für ihr berufliches und ehrenamtliches Engagement stellte Maria Ederer oft ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zurück und widmete ihre Lebensplanung gemeinsam mit Ehemann Herbert Ederer ihrem Lebenswerk, dem Pflegezentrum Ederer. Ein fürsorglicher und höflicher Umgang mit den betreuten Personen und Wertschätzung auch für demenzkranke Patienten stand immer im Vordergrund ihrer Arbeit.

Bei der Verleihungsfeier im Landratsamt dankte Landrat Martin Sailer der Geehrten im Namen aller, die im Laufe der zurückliegenden Jahrzehnte von ihrem aufopferungsvollen Einsatz profitiert haben. Nachdem das Ehepaar Ederer Anfang 2021 das Rentenalter erreicht hatte, übergab es ihr Pflegezentrum mit den Tagespflegeeinrichtungen in Königsbrunn, Bobingen und Mering an die Johanniter-Unfallhilfe. (AZ)