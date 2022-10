Hohe Energiekosten gefährden die Zukunft der Eisarena Königsbrunn

Plus Die Energiekosten gefährden den Bestand der Eisarena Königsbrunn. Der Stadtrat hofft auf Fördergeld für eine energetische Sanierung. Die soll auch dem Forum nutzen.

Was tun mit der Eisarena? Diese Frage stellt sich den Stadträten in Königsbrunn immer wieder. Zuletzt wurde eine sparsamere Variante der Sanierung beschlossen, damit die Halle die Brandschutzvorschriften erfüllt und somit die Betriebserlaubnis gesichert werden kann. Ein neues Förderprogramm der Bundesregierung schürt nun wieder Hoffnungen auf eine größere Lösung. Mit dem Geld könnte man auch das derzeit größte Problem der Arena angehen: die Energieversorgung.