Hospizverein "Christrose": Auf die Versammlung folgt Impro-Theater

Bei der Mitgliederversammlung des Königsbrunner Hospizvereins Christrose fanden Wahlen statt, danach beschäftigte sich das Improvisations-Duo "Tabutanten" mit Königsbrunn.

Der ökumenische Hospizverein „Christrose“ hat im Gemeindezentrum St. Johannes bei der Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Anschließend traten die Tabutanten beim Improvisationstheater mit dem Motto "Sie werden lachen, es geht um den Tod" auf.

Königsbrunner Hospizverein bestätigt erste Vorsitzende

Als „neue“ alte erste Vorsitzende wurde Dr. Sigrid Pforr bestätigt. Sie ist bereits seit 2014 im Amt. Als zweite Vorsitzende wurde Silvia Dorn neu gewählt, als Schatzmeisterin Monika Schwab bestätigt und als Schriftführer Dieter Weidner gewählt. Als Beisitzer fungieren zukünftig Angelika Koch, Nadine Weiß und Bernhard Stappel. Kassenprüfer sind Cornelia Haug und Fritz Kellermann. Vor der Wahl wurde eine Neufassung der Satzung beschlossen. Diese war nötig geworden, um damit zum Beispiel die Kommunikation mit den Vereinsmitgliedern in digitaler Form zu ermöglichen und Ressourcen zu sparen. Auch wurde auf das erarbeitete Positionspapier zum Thema „assistierter Suizid“ hingewiesen. Zwischen der Versammlung und der Theatervorstellung gab es Zeit für Gespräche und zum Betrachten der Fotoausstellung sowie des Zeitstrahls zur Vereinsgeschichte.

Königsbrunn ist Thema auf der Bühne

Mit ihrem Improvisationstheater unterhielt das wortgewandte Frauen-Duo Christine Holzer und Simone Schmitt alias „Tabutanten“ aus Aschaffenburg knapp eineinhalb Stunden das Publikum. Alle Anwesenden wurden dabei einbezogen: Die Tabutanten interessierten sich für Typisches aus Königsbrunn und für das, was die Zuschauerinnen und Zuschauer beispielsweise mit dem Begriff „Tod“ assoziieren oder was für sie Freude bedeutet. Die gesammelten Begriffe bauten die beiden Schauspielerinnen spontan ein, mit wenigen Requisiten. So wurde unter anderem den Fragen nachgegangen, was man in Königsbrunn unbedingt gesehen haben muss oder was eine gelungene Sterbebegleitung ausmacht.

Immer wieder wurden in den Dialogen der Ilsesee, das Café Müller und die zahlreichen Baustellen erwähnt. Auch ging das Duo den Fragen nach, ob Pausengebäck in Form von Urnen oder Särgen zur Motivation von Mitarbeitern beitragen könnte oder ob sich die Hanglage des städtischen Friedhofs für den Weinbau eignen würde. Eine Vielzahl von Dialekten und Akzenten, wie Sächsisch, Schwäbisch und Dänisch, ergänzten die Szenen. Mal slapstickartig komisch, mal nachdenklich stimmend, unterhielten die Künstlerinnen das Publikum. (AZ)