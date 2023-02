Hunderte feiern beim Königsbrunner Kinderfasching in der Oppenländer-Halle

Der Kinderfaschingsball am Rosenmontag gehört in Königsbrunn zu den Kultveranstaltungen. Ein Trend in diesem Jahr: Viele Eltern kostümieren sich mit.

Nach drei Jahren Pause aufgrund der Pandemie konnte heuer wieder der größte Kinderfaschingsball im Landkreis Augsburg in der Willi-Oppenländer-Halle in Königsbrunn stattfinden. Brigitte Holz und Petra Zeininger vom Hilfsfonds Königsbrunn und ihr mehr als 30 Personen starkes Helferteam freute es, dass schon im Vorfeld 750 Kinderkarten und 750 Erwachsenenkarten in den fördernden Geschäften abgeholt worden waren.

Dementsprechend hatte man sich vorbereitet: mit 50 Kuchen und 300 Krapfen, heißen Geflügel-Wienern und 120 Kilogramm Bonbons, hundert Lutschern und Popcorntüten. Mit Freude verteilt wurden all dies unter anderem von Bürgermeister Franz Feigl und CCK-Ehrenpräsident Jürgen Langhammer, der diesmal erstmals dabei war und in seiner bekannten Art Kinder und Erwachsene zum Mitmachen animierte. Geboten wurden den Kindern neben den beliebten Attraktionen wie dem Bullenreiten und den beiden Hüpfburgen weitere Wettspiele.

Auffallend war in diesem Jahr, dass sich auch die Eltern viel Mühe mit ihren Kostümen gaben, wie hier Anna Helm-Ünal und ihre Söhne Kaya und Noah. Foto: Andrea Collisi

Tanzgruppen zeigen beim Kinderfasching in Königsbrunn ihr Können

Daneben heizte DJ Charly die Stimmung ein mit den bekannten Schlagern wie dem Ententanz und „Komm hol das Lasso raus“. Breakdancer Deniz und Gruppen von der Tanzgalerie Kuschill zeigten ihr Können, die Menkinger Kindergarde sowie Tanzgruppen der Narrneusia und des CCK Fantasia präsentierten ihre Showeinlagen.

Auffallend waren die vielfältigen Kostümierungen: Nicht nur die Kinder kommen verkleidet in die Oppenländer-Halle, sondern immer mehr auch die Eltern – oft sogar im Partnerlook mit ihren Kleinen. So wie Anna Helm-Ünal, die mit ihren Söhnen Noah und Kaya als knallgelbe Entenküken auffiel. Die Königsbrunnerin hatte viel Spaß und kam, wie sie betonte, auch vor der Pandemiepause gern mit ihren Kindern zum Faschingsball in die Willi-Oppenländer-Halle: „Ich komme ursprünglich aus der Faschingshochburg Dillingen und finde es prima, was hier den Kindern geboten wird.“

Michaela und Thomas Schuster begeisterten mit ihren Kostümen viele junge Besucher: Mit leuchtenden Augen ließen sich immer wieder Kinder mit Nilpferd und Faultier ablichten. Foto: Andrea Collisi

Paar in Ganzkörperkostümen wird in Königsbrunn umschwärmt

Michaela und Thomas Schuster wiederum waren in ihren Verkleidungen als Nilpferd und Faultier mit plüschigem Kopfteil auch ein stetiger Magnet für die Kinder. Kaum eine freie Minute, dass die beiden nicht von einer Gruppe umringt waren, die sie mal anfassen oder mit ihnen fotografiert werden wollte. „Nein, wir sind nicht vom Veranstalter bestellt worden“, erklärten sie auf Rückfrage. „Uns macht das einfach Freude, in die leuchtenden Kinderaugen zu schauen, die einfach so glücklich sind, wenn sie uns sehen“, unterstrich Michaela Schuster.

Ähnlich empfindet auch Petra Zeininger, die seit Jahren in oranger Perücke und oranger Latzhose als temperamentvoller Clown die Kinder begeistert und ihre Lutscher verteilt: „Da vergisst man die Arbeit, die hinter so einem Ball auch zu meistern ist, wenn man für ein glückliches Kinderlachen sorgen kann“, betont die fünffache Mutter. Um 7 Uhr morgens war sie bereits in Aktion und wenn die Gäste nach Hause gehen, ist noch lange nicht Feierabend. Viele Hundert Luftballons als Deko müssten auch erst einmal aufgeblasen werden und nach dem Ball am Abend wieder abgehängt, alles weitere abgebaut, die zigfachen Bonbonpapiere und anderer Müll auf dem Boden zusammengekehrt sowie die Halle gesäubert werden.

Organisationsteam freut sich über viele Helfer beim Kinderfasching

Das bestätigt auch Brigitte Holz, die Vorsitzende des Hilfsfonds. Doch man habe die besten Helferinnen und Helfer, die man sich denken kann. Alle hätten jetzt nach der Pandemie sofort wieder Ja gesagt. „Es kommen teils auch Menschen, die früher selbst als Kinder auf dem Ball waren, und unterstützen uns jetzt“, sagt Holz. Seine Premiere bei diesem Kinderball hat Jürgen Langhammer, Ehrenpräsident des CCK, als leichtes Spiel empfunden, wie er betont: „Die Menschen kommen hier mit einer super guten Laune und das macht einem selbst Spaß.“