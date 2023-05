Im Chef des Königsbrunner Blasorchesters stecken Elan und Leidenschaft

Plus Walter Schuler ist der Vorsitzende des Blasorchesters Königsbrunn. Welche Veranstaltungen ihm besonders am Herzen liegen und wie der Verein neue Mitglieder wirbt.

Walter Schuler ist ein umtriebiger Mensch. Der 61-jährige Königsbrunner ist Landwirt, Stadtrat und Vorsitzender des Blasorchesters Königsbrunn. Als Gründungsmitglied ist Schuler seit bald 45 Jahren Teil des Vereins, seit sechs Jahren ist er Vorsitzender. Zu viel werde es ihm bei all der Arbeit nicht: "Das ist ja das, was mir Spaß macht."

Er selbst sieht sich außerdem eher als "Präsident" des Vereins, er kann nämlich im Hintergrund immer auf die Unterstützung seiner Frau Angelika zählen. "Mit 20 bis 30 jungen Menschen im Vorstand haben wir außerdem eine gute Struktur", sagt er. Ein großes Nachwuchsproblem habe das Blasorchester dadurch zwar nicht – wie viele andere Vereine will man derzeit trotzdem um neue Mitglieder werben. Aktuell sind es 45 aktive und 110 fördernde Mitglieder.