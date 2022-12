Königsbrunn

Im Gewerbegebiet Süd in Königsbrunn wird es keinen Kindergarten geben

An der Lilienthalstraße in Königsbrunn sollte ein Kindergarten entstehen. Der Bauausschuss lehnte dies jedoch ab.

Plus Ein Antrag auf einen Kindergarten im Gewerbegebiet Süd lag dem Königsbrunner Bauausschuss vor. Warum das Gremium dies abgelehnt hat.

Dem Königsbrunner Bauausschuss lag in seiner jüngsten Sitzung ein Antrag auf Vorbescheid für den Neubau eines Kindergartens vor. Eine solche Initiative ist bei Kommunalpoltikern normalerweise willkommen. Doch der Bau sollte im Gewerbegebiet Süd entstehen, auf dem Grundstück an der Lilienthalstraße Ecke Richthofenstraße. Die Landesbauordnung sieht Kindergärten nur dort vor, wo Kinder wohnen, also in Wohn- oder Mischgebieten. Stadträtin Doris Lurz wies in der Diskussion darauf hin, dass zwar eine Ausnahmeregelung in Gewerbegebieten möglich, diese aber für die Einrichtung von Betriebskindergärten gedacht sei. Das gemeindliche Einvernehmen wurde daher einstimmig abgelehnt. Der Bauwerber hatte weiter angefragt, ob eine Nutzung des Grundstücks generell für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche oder sportliche Zwecke zulässig sei. Eine nicht-gewerbliche Nutzung pauschal zuzulassen lehnte der Ausschuss einstimmig ab.

