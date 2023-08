Im Herbst wird in Königsbrunn der Verkehr umgeleitet

Die Kreuzung Lechstraße/Blumenalle/Benzstraße in Königsbrunn wird ab 11. September bis Mitte Oktober umgebaut. Diese Umstellungen gibt es für Autofahrer.

Unfälle hatten sich hier gehäuft, jetzt soll die Verkehrssicherheit an der Kreuzung Lechstraße/Blumenalle/Benzstraße in Königsbrunn verbessert werden. Dafür steht laut Stadt ein umfassender Umbau an der Staatsstraße 2380 an. Autofahrerinnen und Radfahrer müssen sich auf Umleitungen einstellen.

Die Kreuzung mit der Blumenallee und Benzstraße war in der Vergangenheit Schauplatz mehrerer schwerwiegender Verkehrsunfälle. Das Staatliche Bauamt Augsburg strebt danach, die Verkehrssicherheit kontinuierlich zu erhöhen. In enger Zusammenarbeit mit der Unfallkommission und der Stadt Königsbrunn wurde daher beschlossen, die Kreuzung umzugestalten, wie aus einer Pressemitteilung des Bauamtes hervorgeht.

Die Kreuzung in Königsbrunn bekommt eine neue Ampel

Die Neugestaltung umfasst eine Lichtsignalanlage für den gesamten Kreuzungsbereich. In der ersten Phase des Umbaus werden die Einmündungsbereiche zur Blumenallee und zur Benzstraße angepasst. Die erforderlichen Rodungsarbeiten wurden im Frühjahr durchgeführt. Barrierefreiheit und die Übergänge von den Radwegen zur Fahrbahn sollen verbessert werden.

Der zweite Bauabschnitt konzentriert sich auf die Anpassung und Erneuerung der Hauptfahrbahn. Gleichzeitig wird die bestehende Querungsinsel auf der Staatsstraße 2380 rückgebaut. Die Kosten für diese Maßnahme tragen der Freistaat Bayern als Baulastträger der Staatsstraße 2380 sowie die Stadt Königsbrunn als Kreuzungsbeteiligte. Die Gesamtkosten für den Umbau sind auf etwa 500.000 Euro veranschlagt.

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 11. September, und dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober. Während dieser Zeit werden Verkehrseinschränkungen in der Umgebung erwartet. Während der ersten Phase des Umbaus bleibt die Hauptfahrbahn offen. Allerdings sind die Einmündungen zur Staatsstraße 2380 sowie der Radweg während der gesamten Bauzeit gesperrt. Umleitungen für den Radverkehr werden ausgeschildert.

Während des zweiten Bauabschnitts muss auch die Hauptfahrbahn gesperrt werden. Der Verkehr wird dann nördlich über Bobinger Straße, Wertachstraße, Augsburger Straße, Lechstraße umgeleitet. Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet alle Betroffenen die ausgeschilderten Umleitungen zu beachten und um Verständnis für vorübergehende Beeinträchtigungen. (AZ)