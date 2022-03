Königsbrunn

Im Königsbrunner Zentrum sollen mehr Wohnungen entstehen

Hinter dem bestehenden Wohn- und Geschäftshaus am Kreisverkehr bei St. Johannes soll ein weiteres Wohnhaus gebaut werden.

Plus Mehr Nachverdichtung fürs Königsbrunner Zentrum: Am Kreisverkehr bei St. Johannes soll ein weiterer Wohnblock entstehen. Was die Stadträte zu dem Vorhaben sagen.

Von Adrian Bauer

Trotz steigender Preise gehen dem Königsbrunner Bauausschuss die Anfragen für neue Wohnprojekte nicht aus. Zuletzt befasste man sich mit einer Anfrage für eine Nachverdichtung am südlichen Kreisverkehr der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Hinter dem bestehenden Haus, das neben einem Fahrrad- und einem Zeitschriftenladen auch Wohnungen enthält, möchte ein Bauwerber einen weiteren Wohnblock errichten. Die Stadträte finden die Idee grundsätzlich umsetzbar, der Planung des Investors wollten sie sich aber nicht anschließen.

