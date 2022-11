Im Süden der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße wird jetzt auch gearbeitet

Die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße ist nun auch im südlichen Bereich eine Baustelle. Dort werden neue Versorgungsleitungen verlegt.

Der südliche Bereich der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße ist nun auch eine Baustelle. Dort laufen die Arbeiten an den Versorgungsleitungen, die im vergangenen Jahr bereits im zentralen Bereich erledigt wurden. An der Verkehrsführung ändert das erst einmal nichts: Der Bereich bleibt in beiden Richtungen jeweils einspurig befahrbar, allerdings fallen die Parkplätze am Straßenrand weg.

Die Geschäfte und Büros entlang des Baustellenbereichs bleiben allerdings geöffnet, die Zufahrten sollen, soweit möglich, offen bleiben. Gesperrt ist der Gehweg an der Westseite, dort wurde ein Notweg eingerichtet. Eine zusätzliche Ampel hilft bei der Überquerung der Straße. Im Zentrum gehen die Arbeiten wie geplant voran. Die Pflasterarbeiten sollen mithilfe eines Zelts auch im Winter vorangetrieben werden. Die Eröffnung eines weiteren Bauabschnitts ist für dieses Jahr aber nicht mehr geplant.