Im Süden Königsbrunns entstehen neue Wohnungen in einer Grünfläche

Auf dieser Grünfläche an der Lilienstraße in Königsbrunn sollen ein Mehrfamilienhaus und drei Einfamilienhäuser entstehen.

Plus Wohnraum ist in Königsbrunn sehr gefragt. Der Stadtrat will an der Lilienstraße eine Grünfläche bebauen lassen. Bei dem Projekt denkt man auch ans Zentrum.

Von Adrian Bauer

Das größte neue Baugebiet entsteht in Königsbrunn am südöstlichen Stadtrand. Doch auch im weiteren Stadtgebiet sind Grundstücke für Wohnhäuser sehr begehrt. Die Stadt möchte nun in der Lilienstraße eine Grünfläche für eine Bebauung freigeben. Die soll auch die Zukunft des Zentrums beeinflussen. Schwierig wird die Planung, weil die Stadträte einige wertvolle Bäume erhalten möchten. Jetzt muss erst einmal ermittelt werden, wie Grünerhalt und Wohnungsbau in Einklang gebracht werden können.

