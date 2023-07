Im Video: Willi-Oppenländer-Halle wird beim Königscup zum Hexenkessel

1300 Tänzerinnen und Tänzer verwandelten die Königsbrunner Halle in ein Tollhaus. Der Königscup ist eines der größten Tanzevents im Landkreis Augsburg.

Bereits zum neunten Mal fand am Sonntag der Königsbrunner Königscup statt. Organisiert wird das große Tanzevent von Tanja Kuschill, bekannt als ehemalige Profi-Tänzerin in der RTL-Show " Let's Dance". Beim diesjährigen Königscup traten die rund 1300 Teilnehmenden in den Kategorien Hip-Hop, Streetdance, Showtanz und Standard und Latein an. Bereits ab 7.30 Uhr war in der Halle Bewegung. Los gings mit den Mini-Kids. Dann kamen die etwas älteren und schließlich die Junioren und Erwachsenen.

Gezeigt wurde dabei begeisternder Tanzsport vielfältigen Variationen. Die Zuschauenden bekamen wirklich hochkarätigen Sport zu sehen. Es dürfte nur wenige Veranstaltungen in Bayern geben, bei denen so viele junge Menschen mit derart viel Motivation, Ehrgeiz und sportlichem Können zusammenkommen. Besonders bemerkenswert war, dass alle Tänzerinnen und Tänzer auch Anerkennung für die Konkurrenz zeigten. Immer wieder wurden gelungene tänzerische Darbietungen nicht nur vom Publikum, sondern auch von den Teilnehmenden frenetisch bejubelt. Ein ums andere Mal verwandelte sich die große Sporthalle in ein Tollhaus.

Tanja Kuschill organisierte das große Tanzevent in Königsbrunn

Durch den Tag und den Abend führten Tanja Kuschill, Inhaberin der Tanzgalerie Kuschill, und Viktoria Jenne. Beide hatten das Event im Vorfeld organisiert. "Das ist viel Arbeit, so etwas zu organisieren. Aber es ist auch wunderschön zu sehen, dass die jungen Leute, genauso wie die Erwachsenen, großen Spaß an der Sache haben", sagte Tanja Kuschill. Je näher die Veranstaltung gerückt sei, umso weniger hätte sie geschlafen. Trotzdem habe es sich gelohnt. Gerade die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sei nie wirklich einfach, sagte Kuschill. Das sei mit großem Aufwand verbunden, trotzdem mache sie es unheimlich gerne, betonte die Tanzlehrerin.

Die Tanzschulbetreiberin und ehemalige Profitänzerin Tanja Kuschill (links) und Viktoria Jenne organisierten den neunten Königscup. Foto: Elmar Knöchel

Gerade jetzt in der Nach-Coronazeit bräuchten Kinder Lehrerinnen und Lehrer, die sie motivieren, weiterbringen und sie dann auf die große Bühne vorbereiten können. Bemerkenswert sei, dass die erzwungene Pause während der Pandemie die Menschen aufgeweckt habe. "Wir haben viel mehr Zulauf als vor der Krise. Die Menschen wollen sich bewegen, sie wollen raus und einfach etwas erleben", so Kuschill.

So komme es auch, dass in diesem Jahr wesentlich mehr Jungs den Weg zum Tanzen gefunden hätten als in den Vorjahren. Das gelte nicht nur für die Bereiche Hip-Hop und Streetdance, sondern auch für Standard und Latein. Daher sei sie zuversichtlich, so Kuschill, dass die Zukunft des Tanzsports gesichert sei.

Schön sei dabei, dass gerade beim Königscup viele Tanzschulen aus dem Augsburger Raum vertreten seien und die Tänzerinnen und Tänzer der heimischen Galerie Kuschill auf sich aufmerksam machen könnten, freute sich die Tanzlehrerin. Letztlich reisten die Teilnehmenden aber aus ganz Bayern an.

Beim Königsbrunner Königscup geht es zwar auch um Platzierungen und Pokale, aber das steht nicht im Vordergrund. Es ist der Spaß an der Bewegung, die Freude am Tanzen und das Gemeinschaftserlebnis beim Formationstanz. Dazu kommt die besondere Atmosphäre und das Lampenfieber, in einer so großen Halle vor 2000 Zuschauenden aufzutreten. Nachdem das Event bereits am frühen Morgen begonnen hatte, fielen die letzten Entscheidungen erst gegen 21 Uhr.