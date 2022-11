Kein Strom, kaum Parkplätze, weniger Kunden: Diese Baustelle nervt Händler

Stromausfälle, schlechte Erreichbarkeit und Kunden, die nicht mehr kommen. In der Königsbrunner Hauptstraße sehnt man sich nach dem Ende der Bauarbeiten.

Eine Straßenbaustelle vor der Tür macht keinen Spaß: Plötzlich klafft ein Loch vor der Garage, bei Regen verwandelt sich der Bereich vor der Haustür in eine Sumpflandschaft, Parkplätze werden knapp, und dann funktioniert das Telefon nicht mehr. All das erleben zurzeit auch die Gewerbetreibenden in der Königsbrunner Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Allerdings ist es dort eine überdurchschnittlich große Baustelle. Und damit dauern die Arbeiten – immer wieder verzögert durch verschiedenste Widrigkeiten – besonders lange. Mit allen negativen Begleiterscheinungen.

Besonders hart erwischt hat es in dieser Woche Ingrid Rauke von der Ulrichsbuchhandlung. Derzeit laufen im Bereich des Bücherladens die sogenannten Spartenarbeiten. Das heißt, es werden tiefe Gräben gegraben, um alle möglichen Versorgungsleitungen in den Boden zu bringen. "Momentan sind die Arbeiten gegenüber, nicht genau vor unserer Tür", sagte Rauke. Deshalb wähnte sie sich erst noch nicht direkt betroffen. "Noch sind unsere Parkplätze erreichbar."

Teure Technikerstunden und hohe Umsatzeinbußen in der Ulrichsbuchhandlung

Doch dann kam plötzlich und unvermittelt ein Stromausfall. Das Problem: Raukes EDV-System stürzte ab und konnte nicht wieder hochgefahren werden. Da auch in einer Buchhandlung heutzutage ohne Computer gar nichts mehr geht, hat die Inhaberin der Ulrichsbuchhandlung quasi einen ganzen Verkaufstag verloren. Dazu kämen die Kosten des IT-Technikers. "Die Technikerstunden sind nicht billig, und der Umsatzausfall kommt noch obendrauf. Auf den Kosten werde ich wohl sitzen bleiben", befürchtet Rauke. Denn sie könne sich nicht vorstellen, dass in so einem Fall jemand für den Schaden haften müsse.

Auch die Obsthandlung Wiedemann hat ihre liebe Not mit der Baustelle. Juniorchef Richard Wiedemann beklagt die Kommunikation. "Man weiß nie, was am nächsten Tag passiert, geschweige denn, wie lange etwas dauert", so Wiedemann. Es könne genauso gut vorkommen, dass auch mal eine Woche oder länger gar nichts passiert. Ärgerlich für seinen Betrieb sei, dass die Parkplätze vor dem Haus nicht mehr nutzbar sind. Die Obsthandlung müsse sich fünf Parkplätze mit einer Physiotherapiepraxis teilen. Das sei natürlich unbefriedigend. Das Ausladen der Waren vor der Ladentür ist laut dem Obsthändler derzeit überhaupt nicht möglich. Daher müsste das Geschäft von hinten über die Welserstraße beliefert werden. Das führe natürlich dazu, dass die Waren über weitere Wege geschleppt werden müssten.

Königsbrunner Händler spüren deutlichen Rückgang der Kundenfrequenz

Beide Händler sind sich einig, durch die Baustelle einen deutlichen Rückgang der Kundenfrequenz zu verzeichnen. Vor allem Kunden, die aus dem Norden Königsbrunns kämen, würden sich mittlerweile vermehrt Richtung Augsburg orientieren. "Vielen ist es zu mühsam, sich ihren Weg zu uns zu suchen, um dann noch Probleme beim Parken in Kauf nehmen zu müssen", bedauern beide übereinstimmend. Bereits die Corona-Zeit sei nicht einfach für kleinere Einzelhändler gewesen. Und jetzt die Baustelle. Ob die Kunden, die sich mittlerweile andere Geschäfte gesucht hätten, nach dem Ende der Baustelle zurückkommen werden, da sind sich Ingrid Rauke und Richard Wiedemann nicht sicher.

Keine direkten Probleme gebe es beim Hotel Zeller, sagt Inhaber Christian Dreisbach. "Unsere Parkplätze sind nutzbar, und durch die Zufahrt über die Gartenstraße sind wir gut erreichbar." Da die meisten Gäste das Navigationssystem ihrer Autos benutzen würden, sei das kein Problem. Dreisbach ist auch überzeugt, dass das Endergebnis sehr gut werde. "Wenn man sich die Pläne anschaut und das, was bisher zu sehen ist, dann bin ich sicher, dass es ein tolles Bild geben wird", so Dreisbach. Doch bis dahin werde es noch dauern, und wohl länger, als bisher gedacht. "Im Moment arbeiten nur drei Pflasterer auf der Baustelle. Die werkeln zwar von früh bis spät, aber angesichts der Größe der Flächen tun sie einem fast leid, so verloren wirken sie."

Hotelinhaber: "Unsere Gäste werden wohl noch lange auf einer Baustelle wohnen müssen"

Mittlerweile würde das Hotel die Pflasterer schon mit Essen und Getränken versorgen. Außerdem – so habe Dreisbach erfahren – könnten die Pflasterarbeiten nur bis zu einer Außentemperatur von fünf Grad erfolgen. "Ursprünglich war einmal angedacht, dass Wärmezelte aufgestellt werden, sodass die Arbeiten weitergehen können", sagt der Hotelinhaber. Doch angesichts der Energiekrise und der Gaspreise könne er sich nicht vorstellen, dass das passieren wird. "Somit werden unsere Gäste wohl noch lange auf einer Baustelle wohnen müssen."