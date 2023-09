Königsbrunn

In der Königsbrunner Bibliothek gibt es dickes Lob für fleißige Leser

Plus Bei der Schlussveranstaltung zum Sommerferien-Leseclub in Königsbrunn gab es Preise. Die Leiterin der Stadtbücherei war von der Teilnahme überrascht.

Von Daniela Egert

Sind Bücher beim Nachwuchs noch angesagt? Die Konkurrenz durch das Handy ist jedenfalls groß. Deshalb veranstaltet die Landesfachstelle für das öffentliche Bibilothekenwesen seit vielen Jahren den "Sommerferien-Leseclub". Bayerische Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren leihen sich von August bis Mitte September in ihrer Heimat-Bibliothek möglichst viele Bände aus.

Von Königsbrunn mit der Lektüre an den Strand

Einer von ihnen ist Timo Rhein aus Königsbrunn. Er hat an den heißen Tagen besonders viel gelesen. Und das, obwohl er mit den Eltern in den großen Ferien zum Strandurlaub nach Thailand gereist war. „Abends im Hotel hat er dann immer sein jeweiliges Buch ausgepackt“, berichtete Timos Mutter Sandra. Dazu sagte der Achtjährige: „Vor allem Geschichten für die dritten Klasse waren das, zum Beispiel über Piraten.“ Auf die Idee zur Teilnahme am Wettbewerb hatte den Schüler der Grundschule Süd ein Broschüre in der Bücherei gebracht. Nach der Lektüre wurde der entsprechende Titel von der Königsbrunner Bibliothek in das sogenannte Sommerjournal eingetragen. Wer besonders kreativ sein wollte, konnte sich auch mit Collagen oder "Bastel-Challenges" in seinem Journal am Sommerferien-Leseclub beteiligen.

