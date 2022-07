Königsbrunn

vor 18 Min.

In die Situation auf dem Real-Gelände in Königsbrunn kommt Bewegung

Plus Lange ging bei der Entwicklung des Real-Geländes in Königsbrunn nichts voran. Eine Entscheidung des Bauausschusses könnte den Prozess nun deutlich weiterbringen.

Von Adrian Bauer

Baulich sind die Fortschritte am Real-Gelände in Königsbrunn schon sichtbar, jetzt kommt endlich auch hinter den Kulissen Bewegung in die Wiederbelebung. Der Königsbrunner Bauausschuss hat der Immobilienfirma, der das Areal gehört, im zweiten Anlauf erlaubt, im Erdgeschoss mehrere kleinere Verkaufsflächen unterzubringen. Mit dieser Zusage können die Mitarbeiter der Saller-Gruppe nun in konkrete Verhandlungen mit potenziellen Mietern gehen. In der Sitzung am Dienstagabend wurde auch deutlich, warum die bisherigen Gespräche zwischen Stadt und Investor derart zäh verlaufen waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen