In diese Wohnungen ziehen Best Ager

Erst kürzlich hat der Bauausschuss dem Bau eines weiteren Mehrfamilienhauses mit elf Wohnungen an der Steingasse zugestimmt. Ein baugleiches Haus ist dort bereits im Bau. Die GWG (Städtische Wohnungsbaugesellschaft) errichtet in der Nähe der St.-Johannes-Straße unweit des Kinos 22 Wohnungen mit drei und zwei Zimmern und Appartements.

Viele Käufer in Königsbrunn wollen sich im Alter verkleinern

Zehn Wohnungen seien bereits vergeben, sagt Günther Riebel, Geschäftsführer der GWG. „Diese Wohnungen sind beurkundungsreif und ich würde von fixen Käufern sprechen.“ Frei seien noch Dreizimmerwohnungen mit 90 Quadratmetern, darunter auch Penthäuser. Auch 40-Quadratmeter-Apartments seien noch zu vergeben. „Der Quadratmeter-Preis liegt bei 6800 Euro“, sagt Riebel. Es seien schiwerige Zeiten und der Preis natürlich nicht günstig. Das schränke die Käuferschaft ein. Bislang stünden als Käufer ausschließlich Königsbrunner auf der Liste. „Das sind sogenannte Best Ager, die vielleicht ihr zu großes Haus aufgeben und sich verkleinern wollen“, beschreibt Riebel die an den Wohnungen Interessierten. Diese Klientel wolle zentrumsnah und seniorenfreundlich wohnen, das mache die Lage der Wohnungen am Johannesgarten attraktiv. „In Königsbrunn gibt es dafür eine aufgestaute Nachfrage“, sagt Riebel. Manchen dienten gerade die Apartments auch als Kapitalanlage. Er bezeichnet das Projekt am Johannesgarten als barrierearm.

Im Dezember 2024 sei am ersten Haus die Bodenplatte betoniert worden. Der Rohbau solle im Sommer 2025 fertig sein. Im Dezember dieses Jahres solle dann das erste Haus mit elf Wohnungen bezugsfertig sein. Für das kürzlich genehmigte zweite Haus ist der Baubeginn im Sommer geplant. Ein Jahr später soll es fertig sein. Falls Wohnungen nicht verkauft werden könnten, will die GWG diese in Bestand nehmen. Riebel sei aber zufrieden, wie der Verkauf aktuell laufe. Für den Vertrieb der Wohnungen habe er ein bis drei Jahre eingeplant.