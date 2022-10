In Königsbrunn bewegt die Eisarena die Gemüter

Plus Die Eisarena soll eine Zukunft haben, die Baustelle im Zentrum im Winter vorangetrieben werden. Bei der Bürgerversammlung bewegten die Menschen auch Verkehrsfragen.

Wird die Stadt Königsbrunn die Eisarena tatsächlich zum Jahresende schließen, wie kürzlich im Fernsehen behauptet wurde? Diese Frage bewegte einige der 120 Besucherinnen und Besucher der Bürgerversammlung am Mittwoch im Saal des Trachtenheims. Zu Wort meldeten sich auch Vertreter der beiden Vereine, die davon betroffen wären.