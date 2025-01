Am Donnerstagnachmittag brennt es in Königsbrunn. Im Süden der Stadt in der Südendstraße geht ein altes Wohnhaus in Flammen auf. Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz läuft. Weitere Informationen folgen in Kürze. (mjk)

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rauchsäule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stromleitung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis