Königsbrunn

18:30 Uhr

In Königsbrunn gibt es immer mehr Geflüchtete – doch weniger Unterstützung

In dieser Geflüchtetenunterkunft in der Lilienthalstraße in Königsbrunn leben viele arabische Familien mit Kindern.

Plus In Unterkünften in Königsbrunn leben 390 Menschen, die aus ihrem Land geflohen sind. Viele brauchen Hilfe bei der Integration. Ein Besuch beim Helferkreis.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Kinder spielen im Hof mit Handys und einer Wasserspritzpistole. Sie sitzen an einem heißen Nachmittag im August vor dem kleinen Spielplatz zwischen den Gebäuden der Geflüchteten-Unterkunft in der Lilienthalstraße in Königsbrunn. Durch offene Glastüren dringt der Geruch von Gebratenem nach draußen. Ein junger Mann steuert sofort auf Andrea Collisi zu: Er sei frisch verheiratet und brauche Hilfe mit Dokumenten. Die SPD-Stadträtin und Integrationsreferentin engagiert sich seit vielen Jahren in der Geflüchtetenhilfe. Hilfe brauchen auch viele Menschen in anderen Unterkünften in Königsbrunn. Hilfe bei Behördengängen, beim Deutschlernen, bei der Suche nach einem Kinderarzt, einer Arbeit, einer Wohnung. Aber freiwillige Helferinnen und Helfer gibt es bei Weitem nicht mehr so viele wie in den Jahren 2015 und 2016. Dabei ist die Zahl der Geflüchteten aktuell höher, als sie es in jüngerer Vergangenheit je war.

Laut Landratsamt leben in Königsbrunn 390 Geflüchtete in einer Gemeinschaftsunterkunft oder sind dezentral untergebracht. Mit Abstand die meisten stammen aus Afghanistan, viele auch aus dem Irak und der Ukraine. Vor fünf Jahren waren es 291. Im Sommer 2015, vor der sogenannten Flüchtlingskrise, waren es 74, einen Sommer später dann fast fünfmal so viele – aber eben immer noch weniger als heute. Ungefähr um diese Zeit gründeten Königsbrunner den Helferkreis Asyl und Flucht, um die Neuangekommenen zu unterstützen. 80 Helfer standen zur Hochzeit auf der Liste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen