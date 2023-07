In Königsbrunn ist der Maibaum bald aus Stahl

Plus Maibäume sind fast überall im Landkreis Augsburg und der Region aus Holz. Warum das für Königsbrunn nicht mehr gilt und was die Alternative kostet.

In Königsbrunn ist der Weg frei für die Maibaumwende. Dass der traditionsreiche Baum in Zukunft nicht mehr aus Holz, sondern aus Stahl sein wird, hat der Hauptausschuss des Stadtrates im Mai entschieden. Nun steht fest, woher das Geld für die Anschaffung kommt.

Nachdem im Jahr 2020 ein Sturm den Maibaum gefällt hatte, wollte keiner der Königsbrunner Vereine mehr die Verantwortung tragen. Das Thema sorgte im Stadtrat für Diskussionen, manche Lokalpolitiker bedauerten die Abkehr von der Tradition. Eine Summe von 45.000 Euro, die bisher für die Gemeindestraßen eingeplant war, steht für die Stahl-Variante und das Fundament zur Verfügung. Das hat der Stadtrat mit sieben Gegenstimmen entschieden. Kein Verständnis für diese Investition hatte etwa Helmut Schuler, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. "Ein Stahlmaibaum würde mit der 300 Jahre alten Tradition brechen, alle paar Jahre einen neuen aus Naturholz aufzustellen." Zum Brauchtum gehöre das gemeinschaftliche Aufstellen und Schmücken.