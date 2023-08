In Königsbrunn kann auch verunreinigtes Grüngut abgegeben werden

Der Abfallwirtschaftsbetrieb bietet nach dem Unwetter unbürokratische Lösungen an, damit Bürger die Schäden beseitigen können.

Bei der Grüngutannahmestelle in Königsbrunn kann nun auch verunreinigtes Grüngut abgegeben werden. Dies ermöglichte laut einer Pressemitteilung der Stadt der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg. Damit könne vielen Haus- und Grundstücksbesitzern geholfen werden, die nach dem Unwetter zunächst nicht wussten, wie sie die enormen Mengen von auch mit Kunststoffsplittern und anderen Materialien durchsetztem Grüngut loswerden können.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass aufgekehrtes Laub in Haufen auf oder an den Bürgersteigen liegen gelassen werden kann, sofern keine Möglichkeit besteht dies selbst zu entsorgen. Fußgänger dürfen dadurch nicht behindert und Straßeneinläufe nicht verstopft werden. Es wird bei den Reinigungstouren des städtischen Betriebshofes bis Anfang September mit aufgesammelt. Sollte das Laub bis dahin vom Wind vertragen werden, sind die Anlieger erneut zum Kehren verpflichtet. Für die Entsorgung von Gartenabfällen, die in wenigen Wochen mit Herbstbeginn ohnehin anfallen, sind die Bürger selbst verantwortlich. Vermehrt ist jedoch zu beobachten, dass teilweise zusätzlich Ast- und Heckenschnitt vor den Häusern für die Abholung durch den Betriebshof gesammelt wird. Die Stadtverwaltung weist deshalb ausdrücklich darauf hin, dass für die Entsorgung von Gartenabfällen die Bio-Tonne oder die Selbst-Anlieferung an der Grüngutsammelstelle gedacht ist.

Der Betriebshof ist in Königsbrunn mit dem Aufräumen beschäftigt

Die Abholung von durch das Unwetter angefallenem Grüngut an den Straßenrändern sei ein exklusives und zusätzliches Angebot für Personen, die selbst nicht in der Lage sind, die Entsorgung an der Grüngutannahmestelle zu bewerkstelligen. Der städtische Betriebshof ist seit Montag, 28. August, damit beschäftigt, die Hinterlassenschaften des Unwetters in den öffentlichen Bereichen wie Straßen und Plätzen zu beseitigen sowie Spielplätze zu kontrollieren. Zudem sind viele Schäden an städtischen Liegenschaften wie Schulen zu beseitigen. Auch müssen Schulen und Sporthallen wetterfest gemacht werden. Durch rund 130 eingeschlagene Lichtkuppeln drang Wasser in viele Gebäude ein.

Öffnungszeiten der Grüngut- und Bauschuttannahmestelle, Bobinger Straße/Lechfeldgraben: Montag, Mittwoch, Freitag: jeweils 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr. Donnerstag, 31. August: 13 bis 18 Uhr, Samstag: 9 bis 14 Uhr. Aktuelle Infos unter koenigsbrunn.de.